〈財報〉Zoom Q3依舊亮眼 但Q4營收成長恐放緩 盤後挫逾5%

線上會議平台 Zoom (ZM-US) 週一 (30 日) 盤後公布第三季獲利和財測均高於預期，但投資者似乎對第四季營收成長速度可能下降大感失望，盤後股價挫逾 5%。

財報關鍵數據 vs. 分析師預期

EPS：調整後 99 美分 vs. 76 美分 (Refinitiv 調查的分析師預期)

營收： 7.772 億美元 vs. 6.94 億美元 (Refinitiv 調查的分析師預期)

毛利率：自前季的 67.3% 下降至 66.7%。

新冠疫情期間，Zoom 是居家限令受惠最大的企業之一，因學校和企業均必須使用該服務以期在家完成任務，這讓 Zoom 第三季 (截至 10 月 31 日) 營收成長年率達 367%，較前一季的成長率 355% 提升，第一季營收成長年率為 169%。

Zoom 財務長 Kelly Steckelberg 表示，第三季毛利率下降係因免費用戶的組合更多，包括學校在恢復教學後登錄的師生，但這影響了毛利率，同時 Zoom 也比以往更依賴於公共雲資源。

超過 80% 的第三季營收成長來自新客戶，亞太、歐洲、中東和非洲地區的營收成長 629%，而美國地區營收成長為 300%。

Zoom 表示，第三季 Zoom Phone 雲端電話服務已經擴展至 40 個國家與地區以上，且 Zoom 將套用至亞馬遜 (AMZN-US)、臉書 (FB-US) 和谷歌 (GOOGL-US) 製造的智慧居家設備。

Zoom 也發布了 OnZoom，該工具可讓大眾以付費方式進行虛擬的現場活動。

第四季財測 vs. 分析師預期

調整後 EPS：77 美分至 79 美分 vs. 66 美分

營收：8.06 億美元至 8.11 億美元 vs. 7.301 億美元

Zoom 財測意味著營收成長中值為 329%，較第三季下降許多。

不含週二盤後波動，Zoom 今年迄今股價上漲 591%，遠勝大盤，S&P 500 同期漲幅僅約 12%。