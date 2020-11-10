股市飆漲、千億美元富豪增至5人 Zoom袁征身價一夕掉2成

新冠疫苗傳出進展帶動歐美股市周一 (9 日) 大漲，讓不少億萬富豪身價進一步攀高，最新一個加入千億美元富豪俱樂部的是法國精品商 LVMH 執行長阿諾特 (Bernard Arnault )，如今全球前五大富豪的身價都超越千億美元，前所未見。

彭博億萬富豪指數顯示，阿諾特的身價在周一報 1040 億美元，單日增加 70.3 億美元。榜上所有富豪的財富周一一日合計暴增 680 億美元。

不到兩年前，榜上只有首富亞馬遜 (AMZN-US) 執行長貝佐斯 (Jeff Bezos) 的身價超越千億美元，在他之後，微軟 (MSFT-US) 創辦人比爾．蓋茲、臉書 (FB-US) 執行長祖克伯 (Mark Zuckerberg)、特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk)，以及阿諾特陸續加入千億美元俱樂部。

周一股市大漲背後，受惠於居家防疫趨勢的股票卻下跌，例如視訊會議軟體 Zoom(ZM-US) 的執行長袁征，身價一日驟減 20% 或 51 億美元，目前身價仍有 200 億美元，排名第 79；居家健身商 Peloton Interactive(PTON-US) 創辦人 John Foley 的淨財富也折損 3 億美元。

亞馬遜股價重挫逾 5%，導致首富貝佐斯身價周一失血 89.4 億美元，因疫情減緩有利實體零售商。

無論如何，2020 年對全球富豪是豐收的一年，今年來他們的身價合計增加 1.2 兆美元或 21%，這一切要歸功於股市大漲、央行挹注豐沛流動性等因素。

全球前五大富豪身價如下 (資料取自彭博億萬富豪指數)：

貝佐斯：1850 億美元，今年來增加 701 億美 蓋茲：1280 億美元，今年來增加 149 億美元 祖克伯：1060 億美元，今年來增加 271 億美元 馬斯克：1050 億美元，今年來增加 775 億美元 阿諾特：1040 億美元，今年來減少 16.5 億美元

對深陷疫情打擊的社會來說，富豪身價暴增反映財富不均日益嚴重，Institute for Policy Studies 不平等和共同利益計畫主任 Chuck Collins 說：「這不是個值得慶祝的里程碑，反而凸顯全球經濟體系破碎這個令人苦惱的狀態。」

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