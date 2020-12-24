〈京東方拚吃蘋果〉重回供應鏈 GIS-KY可望受惠

中國面板龍頭京東方今年因兩度未通過蘋果 (AAPL-US) 品質審查，確定與 iPhone 12 訂單無緣，但明年蘋果 iPhone 手機仍將全面採用 OLED 面板，加上需求上修，京東方明年仍可望打入 OLED 面板供應鏈，市場看好，台觸控模組廠 GIS-KY 業成 (6456-TW) 將直接受惠。

業成原本就是京東方觸控模組供應商，對於市場傳聞，業成不做任何評論。不過，業成日前曾透露，明年有三大動能可期，分別是筆電、平板等 IT 需求，MiniLED 筆電、OLED 高端機種超聲波屏下指紋滲透率提升，也讓市場對於明年更多想像。

蘋果今年 iPhone 12 全面採用 OLED 面板後，讓台觸控模組廠業成、宸鴻 TPK-KY(3673-TW) 手機業務大幅下滑，雖然在筆電、平板等 IT 產品強勁需求支撐下，但觸控雙雄營運仍低於去年同期。

不過，隨著京東方明年重回蘋果鏈，業成可望同步受惠，宸鴻也將在奈米銀 (SNW) 應用發酵下，營運有撐。

業成、宸鴻均看好明年動能來自平板、筆電，因應客戶需求均有產線投資計畫，業成計畫在成都擴充平板觸控模組產線，預計明年上半年完工投產，宸鴻則計畫擴充液晶面板模組 (LCM) 產線，明年首季產能將較今年增加四倍，並逐步貢獻營收。