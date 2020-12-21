〈外銷訂單〉電子產品續旺、傳產貨品回溫 全年可望年增近1成寫新猷

受惠國際品牌手機熱銷、傳產貨品需求持續回溫，11 月外銷訂單金額再創歷史新高，展望未來，經濟部統計處處長黃于玲表示，12 月在電子、傳產動能延續下，有機會再優於 11 月，呈現連十紅，估全年外銷訂單金額將衝上 5296-5311 億美元，年增 9.3%-9.6%，改寫新猷。

統計處預估 12 月外銷訂單將達 565-580 億美元，月增幅從 - 2.2% 到 0.4%，加上去年基期較低，年增可望達 29%-32.5%，累計第 4 季外銷訂單金額可望達 1659-1674 億美元，季增 17.6%-18.6%、年增 22.3%-23.4%。

黃于玲表示，11 月除化學品仍受油價影響，續呈衰退外，電子、傳統貨品各主要接單貨品類別均有顯著成長，其中，傳統貨品第 3 季起逐月反彈，包含基本金屬、塑橡膠、機械業等均連續 3 個月維持正成長，反映全球景氣逐步回溫中。

另一方面，在各國逐步解封、新品備貨潮帶動半導體及資通訊產品需求下，台灣 11 月主要接單地區金額皆維持高檔，其中，美國、中國及香港接單金額達 181.3、128.3 億美元，年增 30.6%、23.3%，連續 10 個月保持正成長，歐洲地區接單也達 143.9 億美元，年增 50.2%。

海外生產方面，11 月持續高度仰賴海外生產的資訊通信產品接單成長，讓外銷訂單海外生產比達 59.2%、年增 3.3 個百分點，累計前 11 月年增 1.5 個百分點，觀察全球供應鏈布局，黃于玲指出，供應鏈從中國撤出趨勢不變，台商近年則會持續著重東協國家或回台投資。