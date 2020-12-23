馬斯克：我說要把特斯拉賣給蘋果 結果庫克根本不想談

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 週二 (22 日) 在推特上表示，最近幾年他曾考慮過把特斯拉賣給蘋果 (AAPL-US)，但是蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 卻連跟他開會討論的興趣都沒有。

馬斯克推文提到，「在 Model 3 計畫最黑暗的日子裡，我曾聯繫庫克來商議蘋果收購特斯拉的可能性 (當時特斯拉價格僅現在的 1/10)，但他拒絕參加會議。」

據週一報導，蘋果正在開發磷酸鐵鋰電池（LiFePO4）用以車輛上。馬斯克也對此事發表看法。

「如果這是真的，這很奇怪。特斯拉上海工廠製造的中程車輛已經使用到磷酸鐵，單體電池在電化學上是不可能的，因為最大電壓到 100 倍太低。他們的意思可能是把電池綁在一起，就像我們的結構電池組一樣？」

這是馬斯克首次坦承他曾想過放棄特斯拉的控制權。特斯拉一直以來沒有在任何財務文件中討論過出售事宜。

馬斯克 2018 年曾公開提到 Model 3 的生產處於「地獄模式」，當時特斯拉正試圖解決 Model 3 量產問題，燒錢之快曾令他在推特上坦承當時特斯拉距離破產僅剩 1 個月的時間，但特斯拉從未在季度財報中披露此財務細節。

特斯拉和蘋果向來在競爭矽谷內外的人才。馬斯克在 2015 年時稱蘋果是特斯拉的墳場，也曾打趣道「如果你在特斯拉沒成功，那就去蘋果公司工作吧。」

2018 年 7 月，蘋果聘請特斯拉工程長 Doug Field 回鍋蘋果公司，因 Doug Field 更早前曾服務於蘋果公司。當時特斯拉提到蘋果有能力挖角特斯拉關鍵員工，「特斯拉是條艱困的道路，我們的錢比蘋果少 100 倍，因此他們當然可以付的薪水更多，我們極度艱苦的對抗汽車大廠，這些車廠去年汽車產量就多了我們 100 倍，所以這當然是非常辛苦的工作。」

蘋果不曾承認製造汽車的計畫，但庫克承認其正在開發「自動系統」，可用於其他用途的自動駕駛汽車。

蘋果和特斯拉沒有立即回應置評請求。