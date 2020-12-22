比特幣波動過大？資產管理公司：和特斯拉相比不算什麼

加密貨幣資產管理公司 CoinShares 執行長 Meltem Demirors 週一 (21 日) 表示，COVID-19 疫情期間，讓許多股票的波動性變得更大，相較之下，比特幣儘管近期大漲，其波動性相對於過去反而變小。

比特幣過去的漲勢，主要由散戶所推動，其波動劇烈的特性是眾多投資機構不願碰觸的原因之一，但今年的情況已有所改變。

Demirors 說：「波動率是相對的，在當前環境下，比特幣的波動性實際上要比過去低。」

比特幣歷史走勢 (圖表取自 coindesk)

為說明這一點，這位策略師將比特幣的上漲和特斯拉 (TSLA-US) 相比。特斯拉已在週一納內標普 500 指數，今年以來，其股價累計上漲逾 676%，而根據 Coin Metrics 的數據，比特幣今年累計上漲了約 220%。

Demiror 表示，如果對比股票市場上的天價上漲，比特幣的上漲實際上並沒有那麼瘋狂。

全球股市在今年 3 月出現劇烈的急跌，但在全球央行推出前所未有的貨幣刺激，以確保經濟如常運行後，股市也快速反彈，美股進而於第 4 季再創新高。

Demirors 補充說，除了投資者對波動性的看法發生變化外，比特幣產業在過去兩年發展上也變得更為成熟。

知名避險基金經理 Stanley Druckenmiller 和 Paul Tudor Jones，都加入比特幣投資者行列，並強調其避險作用。Chainalysis 數據顯示，機構和富裕投資者的投入，推動比特幣在過去幾個月飆漲。

Demirors 認為，過去的九個月裡，世界確實發生了很大變化。以前買比特幣是投資風險，現在如果不買，才會面臨風險。