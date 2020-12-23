今年來泡沫最盛股票？電池新創公司股價5天瘋漲一倍

QuantumScape(QS-US) 連日大漲，過去五個交易日累計上漲 132%，光是周一和周二就累計勁揚 68%，成為美國汽車供應鏈類股中第二大上市公司。

QuantumScape 在今年 11 月以特殊目的收購公司 (SPAC) 形式借殼上市，投資者大有來頭，除了微軟創辦人比爾 · 蓋茲，還包含福斯集團、上汽集團。該公司周二 (22 日) 收盤上漲 39% 至每股 131.67 美元，延續周一上揚 29% 漲勢，但周二盤後回跌 7%。

巴隆周刊報導，以 QuantumScape 和 SPAC 合併後的 4.48 億股流通在外股票計算，其市值逼近 590 億美元，超越福特汽車 (F-US) 和通用汽車 (GM-US)，甚至超越 Russell 3000 指數中特斯拉 (TSLA-US) 除外的所有汽車股。

QuantumScape 的市值也已經超越日本汽車零件商 Denso，以及德國馬牌 (Continental)。

這家電池新創上市以來漲逾 300%，比一些電動車股票還驚人，說是 2020 年泡沫數一數二大的企業也不為過。

但如此瘋狂的漲勢幾乎找不到理由解釋。放眼周二金融市場，最相關的因素或許是蘋果 (AAPL-US) 據傳 2024 年起生產電動自駕車。但根據路透的報導，蘋果打算自行研發電池技術，這等於和 QuantumScape 打對台。

就算市場看多電動車和電池技術，但兩天七成的漲幅仍然難以找到解釋的理由。比起 QuantumScape，市場上還有更多已經打穩基礎的電池廠，包括南韓的樂金化學、三星 SDI，日本的 Panasonic，以及中國寧德時代 (目前市值約 1100 億美元)。

QuantumScape 在 12 月 8 日發表固態電池測試結果，充電 15 分鐘便可滿足 80% 容量所需，而且可以在攝氏零下 30 度的低溫讓汽車跑上數百英里。

QuantumScape 距離獲利還有條條長路，根據該公司的產品規劃藍圖，接下來到 2023 年會持續測試電池，如果測試順利，將在 2024 年興建工廠，希望兩年後有穩定營收，代表至少到 2027 年才能獲利。