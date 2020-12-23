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〈紐約匯市〉美紓困案+英突變病毒多空交戰 美元狹幅整理 站穩90關卡

美紓困案+英突變病毒多空交戰 美元狹幅整理 站穩90關卡(圖:AFP)
美紓困案+英突變病毒多空交戰 美元狹幅整理 站穩90關卡(圖:AFP)

美元週二 (22 日) 維持走升格局，儘管美國國會通過一項接近 9000 億紓困案，但英國突變新冠肺炎病毒的隱憂支撐避險需求，緩和美元跌勢，美元指數站穩 90 整數關卡。英鎊下跌 0.6%，主要受到病毒突變利空情緒，以及英、歐雙方談判氣氛仍緊張所影響。

隨著年末聖誕假期，美元交易清淡，盤勢呈現狹幅整理，DXY 美元指數盤中一度上升至 90.71，不過，紐約尾盤下跌約 0.6% 至 90.62。

美元指數日線圖 (圖: 鉅亨網)
美元指數日線圖 (圖: 鉅亨網)

美國國會週一徹夜通過 8920 億美元的新一輪紓困計畫支持美國經濟，包含個人現金支票、300 美元失業補助金、疫苗分發資金、薪資保護計畫 (PPP) 與航空業救助等措施，目前正在等待美國總統川普的批准。

另一方面，美國週二公布的數據低於市場預期，抑制美元指數跌幅，美國 11 月成屋銷售為 5 個月來首次出現下跌，跌幅 2.5% 超乎市場預期，12 月消費者信心指數也下滑，低於原先市場的預期。

Tempus Consulting 資深交易員 Juan Perez 表示：「美國刺激措施已準備就緒，不過，實際上，目前推出的規模不大，民主黨先前也承諾將推出更多方案，因為目前總體狀況確實還需要更多。」

英國新冠肺炎病毒突變動搖市場信心，打擊市場風險胃納，除那斯達克指數外，美股主要指數皆小跌，美國國債上漲，澳元紐元歐元以及英鎊等較高風險偏好的貨幣對美元都呈現疲軟格局。

針對病毒發展，世界衛生組織 (WHO)、疫苗商 Biotech、Moderna 表示目前疫苗仍有效，使週二英鎊美元與英國國債殖利率跌幅都較週一稍微收斂。

英國太陽報週二引述英國一位資深消息人士報導，儘管英國與歐盟雙方都期望在聖誕節前夕就結束談判，但現階段談判氣氛仍很緊張。

英鎊美元盤中一度貶近 1%，尾盤跌幅收斂，貶值 0.63% 至 1.3361 美元歐元英鎊保持漲勢，升值 0.02% 至 90.98 便士。

澳元紐元延續週一跌勢，澳元美元貶值 0.8% 至 0.752 美元紐元美元則貶 0.8% 至 0.7041 美元

避險貨幣日圓變化不大，美元日圓升值 0.28%，報 103.63 日圓

截至週三 (23 日) 台灣時間約 6:00 價格： 

美元指數來到 90.62 。
歐元美元匯率報 1 歐元對換 1.2164 美元
英鎊美元匯率報 1 英鎊對換 1.3360 美元
澳幣美元匯率報 1 澳幣對換 0.7521 美元
美元加幣匯率報 1 美元對換 1.2907 加幣
美元日圓匯率報 1 美元對換 103.63 日圓

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