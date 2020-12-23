〈紐約匯市〉美紓困案+英突變病毒多空交戰 美元狹幅整理 站穩90關卡

美元週二 (22 日) 維持走升格局，儘管美國國會通過一項接近 9000 億紓困案，但英國突變新冠肺炎病毒的隱憂支撐避險需求，緩和美元跌勢，美元指數站穩 90 整數關卡。英鎊下跌 0.6%，主要受到病毒突變利空情緒，以及英、歐雙方談判氣氛仍緊張所影響。

隨著年末聖誕假期，美元交易清淡，盤勢呈現狹幅整理，DXY 美元指數盤中一度上升至 90.71，不過，紐約尾盤下跌約 0.6% 至 90.62。

美元指數日線圖 (圖: 鉅亨網)

美國國會週一徹夜通過 8920 億美元的新一輪紓困計畫支持美國經濟，包含個人現金支票、300 美元失業補助金、疫苗分發資金、薪資保護計畫 (PPP) 與航空業救助等措施，目前正在等待美國總統川普的批准。

另一方面，美國週二公布的數據低於市場預期，抑制美元指數跌幅，美國 11 月成屋銷售為 5 個月來首次出現下跌，跌幅 2.5% 超乎市場預期，12 月消費者信心指數也下滑，低於原先市場的預期。

Tempus Consulting 資深交易員 Juan Perez 表示：「美國刺激措施已準備就緒，不過，實際上，目前推出的規模不大，民主黨先前也承諾將推出更多方案，因為目前總體狀況確實還需要更多。」

英國新冠肺炎病毒突變動搖市場信心，打擊市場風險胃納，除那斯達克指數外，美股主要指數皆小跌，美國國債上漲，澳元、紐元、歐元以及英鎊等較高風險偏好的貨幣對美元都呈現疲軟格局。

針對病毒發展，世界衛生組織 (WHO)、疫苗商 Biotech、Moderna 表示目前疫苗仍有效，使週二英鎊兌美元與英國國債殖利率跌幅都較週一稍微收斂。

英國太陽報週二引述英國一位資深消息人士報導，儘管英國與歐盟雙方都期望在聖誕節前夕就結束談判，但現階段談判氣氛仍很緊張。

英鎊兌美元盤中一度貶近 1%，尾盤跌幅收斂，貶值 0.63% 至 1.3361 美元。歐元兌英鎊保持漲勢，升值 0.02% 至 90.98 便士。

澳元與紐元延續週一跌勢，澳元兌美元貶值 0.8% 至 0.752 美元，紐元兌美元則貶 0.8% 至 0.7041 美元。

避險貨幣日圓變化不大，美元兌日圓升值 0.28%，報 103.63 日圓。

截至週三 (23 日) 台灣時間約 6:00 價格：

美元指數來到 90.62 。

歐元對美元匯率報 1 歐元對換 1.2164 美元。

英鎊對美元匯率報 1 英鎊對換 1.3360 美元。

澳幣對美元匯率報 1 澳幣對換 0.7521 美元。

美元對加幣匯率報 1 美元對換 1.2907 加幣。

美元對日圓匯率報 1 美元對換 103.63 日圓。