〈本土零確診破功〉資金湧向美元避險 台幣連7貶收28.545元創近3周低點

新台幣兌美元今 (22) 日早盤在出口商瘋狂拋匯下，一度勁揚近 4 角，來到 28.125 元，不過，新冠肺炎本土零確診破功，台股尾盤應聲跳水，重挫逾 200 點，美元再度成為資金避險標的，台幣終場在央行調節下，轉為貶值 2.8 分，收在 28.545 元，匯價連 7 貶，並創近 3 周新低。

隨著年關將至，出口商拋匯賣壓逐步加大，新台幣兌美元早盤以 28.29 元、升 2.27 角開出後，迅速登上 28.1 價位，最高來到 28.125 元，強升 3.92 角，不過，午盤期間，國內爆出本土新冠病例，引發市場恐慌，加權指數終場大跌 207 點，收在 14177 點，外資也反手賣超近百億元。

在央行尾盤進場調節下，新台幣兌美元匯價豬羊變色，收在 28.545 元，小貶 2.8 分，已是連續 7 個交易日收跌，並創下近 3 周以來的新低，台北外匯市場成交值 11.58 億美元；元太外匯市場成交值 6.845 億美元。

美國國會眾議兩院緊急通過近 9000 億美元紓困法案，不過，英國爆出新冠病毒株變異引發市場動盪，資金尋求避險轉向美元，帶動美元指數拉升至 90 之上，台灣央行穩匯壓力可稍稍緩解，加上時序進入歐美耶誕假期，外資即將放假去，交投會更顯清淡。

觀察主要非美貨幣表現，由於美元反彈回升，帶動韓元及泰銖貶值 0.44%、0.5%；紐元及澳幣跌勢更為強勁，分別貶 0.88%、0.68%；離岸人民幣及日圓均小貶 0.07%；歐元貶 0.27%，英鎊貶 0.23%。