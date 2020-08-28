惠普、戴爾看旺筆電需求 台組裝代工廠下半年營運喊衝

個人電腦品牌大廠惠普 (HPQ-US)、戴爾 (DELL-US) 公告上季財報，受惠疫情帶動的遠距商機需求，消費型筆電顯著成長、激勵財報均優預期，展望本季，兩大品牌續看好筆電需求維持高檔，有助廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW)、緯創 (3231-TW)、英業達 (2356-TW) 等營運動能。

惠普個人電腦部門上季營收年增 7%，其中，筆電營收年增 32%，創近年最高增幅，執行長 Enrique Lores 表示，雖然市場仍面臨不確定性，但受惠遠端學習與工作需求，個人筆電需求大增，過去每個家庭僅需 1-2 台個人電腦，但因工作、學習需求，現在幾乎要人人一台。

戴爾營運長 Jeff Clarke 也表示，在遠距教學、視訊需求增漲下，上季來自消費者訂單年增 18%，其中又以 Chromebooks 和 Windows 教育機種需求最旺。

市場看好，在遠距工作、遠距教學需求支撐下，惠普、戴爾主力組裝代工廠廣達、仁寶、緯創、英業達等將受惠，第 3 季筆電出貨可望維持相對高檔，有助營運成長。

廣達日前指出，第 3 季受惠 Chromebook 需求延續、客戶高階機種陸續出貨，第 3 季筆電出貨有機會再優於第 2 季的 1450 萬台，緯創、仁寶、英業達則預期第 3 季筆電出貨將恢復過往水準，維持相對高檔，營運均不看淡。