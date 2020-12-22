高瓴點火+碳中和目標 中國太陽能族群加速上行

高瓴資本上周日宣布，斥資 158 億元 (人民幣，下同) 收購中國太陽能龍頭隆基 (601012-SH)6% 股權，加上中國國家主席習近平日前在氣候峰會重申 2026 碳中和目標，顯示中國將更積極推動能源轉型，太陽能產業快速成長可期，吸引重磅投資機構加碼布局。

高瓴資本點火 太陽能族群噴漲

隆基昨日盤中直奔漲停，股價再創新高，市值逾 3220 億元，最後收漲 10% 至 85.42 元，同時激勵太陽能族群全線噴發，晶澳科技 (002459-SH)、福萊特 (601865-SH)、邁為股份 (300751-SH) 皆漲逾 8%。

高瓴此次大手筆加碼隆基，成為第二大股東，為太陽能族群再添一把火。事實上，今年以來高瓴已多次布局新能源，包括寧德時代、通威股份、恩捷股份等。國金證券認為，高瓴資本全面佈局太陽能意圖明顯，預計後續將有相關產業鏈投資。

太陽能邁向平價化 將成主流電源

國元證券分析，太陽能迎來平價時代、碳中和成為全球共識，無疑將推動全球太陽能站裝機量加速增長，驅動太陽能族群估值大幅提升。

根據 IRENA《2019 年可再生能源發電成本報告》，2019 年全球太陽能電站 LCOE 成本降至 0.068 美元 / kWh，接近化石燃料發電成本 0.066 美元 / kWh，全球逐步進入平價時代。IRENA 同時預測，2021 年的電力成本將比 2019 年再降 42%。

成本持續降低，同時光伏發電滲透率依然很低，國元證券預測，太陽能未來將成為主流發電來源，成長空間巨大。

2019 年全球新增裝機 118GW，全球 GW 級市場達到 16 個。根據 IEA，2019 年中國光伏佔比 3.02%，跟全球平均水平 3% 相當，存在巨大增長空間。而彭博 BNEF 預測，2050 年世界能源結構中將有 62% 來自可再生能源，其中 48% 是風能和太陽能。

碳中和列八大重點工作 加速產業上行

此外，於碳減排已成為全球共識，中歐日韓已發佈碳減排目標和規劃，均力求在 2050-2060 年實現碳中和。美國拜登勝選總統選舉，亦規劃未來十年投資 4000 億美元用於清潔能源。

習近平在氣候峰會上重申 2026 年碳中和目標，並列明年八大重點工作之一。21 日，國務院新聞辦公室發布《新時代的中國能源發展》白皮書，其中提出，推動太陽能多元化利用，實施光伏發電「領跑者」計劃，加快推動太陽能技術進步和成本降低，提升國際競爭力。

根據各經濟體計畫，國元證券預計 2020 年全球裝機 125GW，其中中國 35GW，海外 90GW；2021-2025 全球裝機分別達到 168/218/273/341/410GW，中國裝機分別達到 47/64/85/110/143GW，行業裝機將進入加速上行。