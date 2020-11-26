中國綠能政策再端牛肉 加速風電、太陽能補貼審核

中國力推能源轉型，再生能源政策再端牛肉。財政部近日發布《關於加快推進可再生能源發電補貼項目清單審核有關工作的通知》(下稱《通知》)，要求加速審核存量項目，分批納入清單，符合規定的太陽能、風電均可納入補貼。

該《通知》指出，凡符合再生能源發展規劃之陸上風電、海上風電、集中式太陽能電站、非自然人分佈式太陽能發電、光熱發電、地熱發電、生物質發電等，並於 2006 年及以後年度按規定完成核准（備案）手續，且完成全容量並網，都可申請補貼。

南方電網、國家電網皆公佈符合補貼清單的項目。但是，如何證明全容量並網時間，也成為申報過程中最普遍的問題。

對此，中國財政部同步公布《可再生能源發電項目全容量並網時間認定辦法》（下稱《辦法》）提出，執行全容量並網時間的上網電價，由地方能監部門與電網公司認定；分批次並網的應按每批次全容量並網的實際時間分別確認上網電價。地方能監部門與電網公司無法認定的，暫按《辦法》進行認定。

國家發改委能源研究所可再生能源中心副主任陶冶表示，此次《辦法》明確「全容量並網」的認定方式，將有效杜絕風電、太陽能項目長期惡意拖延建設工期的行為。

能源利多政策不只這一項，財政部 25 日公布了 2021 年可再生能源附加補助資金預算，總計達人民幣 59.54 億元。專家表示，政策有利提升城市使用再生能源比重，預計風電裝置搶裝行情將延續至明年年底，「十四五」規劃推行後，再生能源產業將迎來大好光景，發展可望超乎預期。