媒體：印度製造iPhone12未延誤 預計2個月之後上市

據印度媒體報導，蘋果 (AAPL-US) 叫停緯創 (3231-TW) 印度工廠生產，並沒有影響 iPhone12 印度本土化的進程。鴻海 (2317-TW) 在此地的工廠運作順利，預計「印度製造」 iPhone 12 將會在 2 個月內上市。

但另一方面，印度製造的 iPhone 12 Mini 將被延遲。它是由緯創位於印度 Karnataka 邦的工廠進行生產，因為受先前的工人暴動事件影響，工廠已經停產。

依據蘋果先前的代工安排，鴻海在印度主要生產價格中端的機型，包括 iPhone11 和 XR，緯創則生產相對低階的機型，包括 iPhone 7 和 SE。

分析機構指出，由於庫存充足，緯創停產暫時不會影響印度 iPhone 機型的可售性。但由於整個市場需求正在向 iPhone12 機型轉換，停產可能導致印度 iPhone 進口量增長。

iPhone 12 及 iPhone 12 Mini 均使用 A14 Bionic 晶片，在印度的售價，iPhone 12 價格從 79900 盧比 (約新台幣 3 萬元) 起，而價格較低的 iPhone 12 Mini 印度的價格從 69900 盧比 (約新台幣 26780 元) 起。

Cyber​​​​Media Research 預測認為，緯創停產可能會導致明年 1 月印度 iPhone 進口量增長 30%。