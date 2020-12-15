FTC下令亞馬遜、臉書等9家科技公司 坦白用戶個資收集與使用方式

聯邦貿易委員會 (FTC) 週一 (14 日) 宣布，9 家科技公司必須提供如何收集與使用用戶數據的相關資訊。

這 9 家分別是：亞馬遜 (AMZN-US)、抖音母公司字節跳動、Discord、臉書 (FB-US) 與其子公司 WhatsApp、Reddit、Snap (SNAP-US)、推特 (TWTR-US) 和谷歌 (GOOGL-US) 旗下影音網站 YouTube。

FTC 向這些公司分別發函要求提交數據處理政策，而這些公司在收函後有 45 日的時間可作回應。

除了有關這些公司收集與使用用戶數據之政策以外，FTC 也要求提供下述訊息：廣告展示對象的決定方式、個資使用哪些運算法和數據分析、如何「衡量推廣和研究參與用戶的數據，以及其數據作法對兒童與青少年的影響。」

FTC 此舉法源來自《FTC 法》第 6(b) 條規定，即可獨立於執法部門以外，進行廣泛研究。FTC 今年稍早也啟動了一些 6(b) 獨立研究，以檢視谷歌母公司 Alphabet、亞馬遜、蘋果 (AAPL-US)、臉書和微軟 (MSFT-US) 過去做的收購交易，這些交易不受合併前報告規則的約束。

FTC 主席 Joe Simons 表示，6(b) 研究不意味著執法行動，但審查這些收購交易的行為「肯定可以為執法單位提供資訊。」

蘋果同日則更新 App Store 隱私規定，要求所有 app 開發商必須釋出個資收集與運用的相關資訊。