〈陸股盤後〉金融類股回檔 上證小跌0.3%

周五 (18 日)A 股三大指數開高震盪走低，在前一個交易日上漲後，陸股出現獲利回吐賣壓。中國政府打壓網科企業，螞蟻下架存款理財產品，金融類股在前一日上漲後出現賣壓。投資人對市場信心不足，投入股市多以短進短出為主。

成交金額仍保持在相對低迷的水準，今日成交金額達 7713 億人民幣，較前一個交易日下滑約 200 億人民幣。

盤面上，煤炭、鋼鐵、公用事業、白酒、電力等類股漲幅較大；食品飲料、保險、醫療、化纖、軟體服務跌幅較大。

資料來源: 東方財富網, 上證綜指日線走勢

截至收盤，上證下跌 0.29%，報 3394.9 點；深證下跌 0.26%，報 13854.12 點；創業板指下跌 0.18%，報 2780.73 點。

北向資金進出方面，周五北向資金賣超人民幣 13.62 億元，其中滬股通買超人民幣 19.07 億元，深股通賣超人民幣 32.69 億元。

產業消息

近期浙江、湖南部分地區相繼傳出限電消息，且範圍擴及民生與工業用電，受到市場關注。雖然目前限電對地區生產、生活暫未形成明顯不利影響，但電煤供應緊缺情況在短期內不易改善，利多消息帶動煤炭類股，鄭州煤電、恒源煤電均漲停、陝西黑貓大漲 8.38%、安源煤業勁揚 6.51%。

中汽協預測，今年中國汽車銷售量為 2530 萬輛，年減 2%，但遠超出年中預期的下滑 10%～20%。汽車類股應聲大漲，江鈴汽車、東風汽車、長城汽車齊漲停。

法人觀點

國盛證券指出接近年底，馬上進入聖誕及元旦，市場交易相對清淡，前期回檔深的個股可能在短線上有反彈的機會。在操作上，短期低估值類股仍是值得重點關注，包括銀行、非銀金融、地產等周期性族群。同時留意跌幅較重的科技類個股或疫苗等未來題材的個股。至於中線來看仍需從經濟復甦、十四五規劃、景氣等角度加以配置。

