〈南光法說〉學名藥美國藥證到手 明年毛利率拚站上40%大關

南光 (1752-TW) 用來治療遺傳性血管性水腫學名藥，近期獲得美國 FDA 審查核可，副總經理陳本忠今 (18) 日表示，該產品本月已開始出貨，由於藥價高、毛利優於其他品項，有望挹注明年毛利率成長，法人看好，南光明年毛利率有機會站上 40% 大關，創新高。

南光旗下用來治療遺傳性血管性水腫學名藥 Icatibant Injection,30mg per 3mL(10 mg/mL)，甫取得美國 FDA 審查核可，陳本忠指出，由於該學名藥因原料藥 (API) 廠資料需補件，直到本月才取得，同時被選為美國孤兒用藥，據統計，該學名藥美國原廠去年銷售額達 2.24 億美元 (約新台幣 63 億元)，目前市面上約有 2-3 家藥廠相互競爭。

陳本忠表示，Icatibant 透過美國學名藥進行銷售，雖然尚無法估算未來市佔率，但合作夥伴是當地銷售學名藥大廠，看好銷售量可期，再者，其他藥廠每支藥品售價約 5000 美元 (約新台幣 1.4 萬元)，法人看好，Icatibant 屬於孤兒用藥，銷售上具備優勢，加上毛利率不俗，明年全年毛利率挑戰新高。

其他藥品研發方面，南光近期投入治療精神分裂症和躁鬱症針劑，該產品已啟動一期臨床試驗，由於注射劑製成牽涉藥廠設備，預計明年第 3 季有望完成臨床批生產、明年第 4 季執行生體相等性 (BE)。

南光前 11 月營收 15.78 億元，年減 0.03%；毛利率 34.32%，年增 1.48 個百分點；稅後純益 1.36 億元，年減 1.04%，每股純益 1.34 元。