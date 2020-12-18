〈富邦金擬併日盛金〉公開收購100%需花490億元 將於明年Q2增資

富邦金 (2881-TW) 今 (18) 日董事會決定以每股 13 元公開收購日盛金 (5820-TW)，預計收購超過 50% 股權，最終目標為取得 100% 股權，估計總金額為新台幣 245.26 億元至 490.42 億元，為支應本案 100% 持股的收購價金，富邦金總經韓蔚廷表示，規劃於明(2021) 年第二季開始辦理資本市場籌資，預計增資 490 億元。

本案溢價率 24.8%，外界關切是否買貴？韓蔚廷表示，每股 13 元的價格除了內部計算，也請安永做過評估，認為此為合理的價錢，且這與不論亞洲或台灣金融併購案的溢價率都差不多，屬合理溢價。且本次的公開收購具溢價吸引力，可提供日盛金控股東實現投資獲利的機會。

韓蔚廷進一步指出，為支應本案 100% 持股的收購價金，富邦金控擬先籌措短期資金，並規劃於 2021 年第二季開始辦理資本市場籌資，初步計畫將發行 60% 普通股及 40% 特別股，但尚需向主管機關申請核准。

韓蔚廷表示，此公開收購案有兩個條件，第一是應賣股東股數要到 50.01% 門檻，第二是公平會同意；其中，因為 50.01% 只是門檻，最終目標要收購到 100%，倘若到公開收購期限 2 月 1 日，未買到此門檻，將一股都不買。