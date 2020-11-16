和泰車上調今年銷量目標 看明年車市可望維持今年高水準

和泰車 (2207-TW) 今 (16) 日表示，已上修總車市規模至 45 萬台，而內部已將今年 Toyota 和 Lexus 合計銷量上調 2000 台，第三季來不及交的車預計今年底前會陸續交完，總經理蘇純興表示，國內報復性消費力道不斷可延續車市買氣，預期明年車市將維持與今年差不多的高水準。法人指出，和泰車年底交車潮湧現，第四季獲利可望維持第三季創高態勢。

蘇純興說明，今年 Toyota 銷量從原預 12.4 萬台上修至 12.56 萬台，Lexus 則上修 400 台至 2.24 萬台，合計銷量共上調 2000 台，全年整體車市則上看 45 萬台規模，甚至有望略超過。

隨著 Toyota Corolla Cross 上市後，部分法人憂心恐排擠其他 Toyota 主力車款銷售，蘇純興回應，略有影響，但比想像中小，10 月銷售數字較去年同期衰退是因缺車，事實上 Altis 仍維持每月 2500 台需求，Sianta 由於產品訴求不太相同，也沒有掉太多，至於 Rav4 則是完全不受影響。

蘇純興指出，目前 Rav4 尚有 2000 台訂單未交車，預期 12 月交車量，有望較 10 月、11 月更多。