飯店業者：旅遊業最糟時期已過去 但將是不平穩復甦

新冠肺炎疫情對旅遊業帶來嚴重衝擊，有飯店業者表示，旅遊業最壞的情況已經過去，但是未來復甦之路恐怕並不平穩，可能會是前進兩步、退一步的情況。

悅榕控股 (Banyan Tree Holdings) 執行總裁何光平 (Ho Kwon Ping) 表示，雖然沒有真正的方法來衡量亞洲地區的國際旅遊的需求，但是目前亞洲國內旅行需求強勁。「可以從中推斷出以下結論，就是一旦國際之間能夠安全旅行，如今推動國內旅遊的同一股被壓抑的需求，也將會湧向國際旅行。」何光平說道。

何光平也表示：「對旅遊業者而言，我認為最糟糕的時期已經過去。目前唯一不清楚的是恢甦將需要多長時間。」他也表示，復甦可能會是「非常參差不齊」。更多國家可能將會嘗試雙邊無檢疫的「旅遊泡泡」，但是，如果一方疫情再度惡化，這樣的機制將被迫關閉。香港與新加坡之間的情形就是這種情況，由於香港的病例數激增，兩方旅遊泡泡未開始就被迫停止。

何光平認為，未來復甦的情況可能是前進兩步、退一步，最終將會恢復正常。

不過，據英國衛星通信公司 Inmarsat 先前的一項研究調查，針對約 10,000 名飛航常客的調查顯示，全球有多達 83% 的旅客不願回到原來的飛航旅行習慣，另有 31% 的旅客表明搭乘飛機旅行的次數將會減少。亞太地區則是只有約四分之一的受訪者表示，有足夠的信心在 6 個月內再次進行飛航旅行。

國際航空運輸協會 (IATA) 首席醫學顧問 David Powell 先前表示，在受到疫情影響，幾乎沒有旅客的情況下，航空公司正在竭盡所能避免公司破產。直到 2024 年客運量才能有望恢復，並且預計僅今年一年，全球航空公司的損失就將超過 840 億美元。