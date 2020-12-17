〈央行理監事會〉我經濟復甦處「勾型」型態 內需將成明年成長主力

台灣央行今 (17) 日召開理監事會議，決議維持利率不變，並上修今年經濟成長率 (GDP) 至 2.58%，預估明年更可達 3.68%，央行總裁楊金龍表示，台灣經濟表現算是很好，今年主要動能來自外需，但預料明年將再由內需成經濟成長主力，而成長仍呈現「NIKE 勾型」型態。

楊金龍指出，外需是今年經濟成長的主力，淨外需對經濟成長貢獻達 2.42 個百分點，而明年可望擺脫疫情干擾，使經濟成長動能增強，屆時內需將明顯增溫。

央行預估，明年我國民間消費可望恢復成長 3.56%，大幅高於今年 - 2.57%，民間投資動能穩健，尤其半導體業持續投資先進製程，太陽光電、離岸風電和 5g 基礎建設等重要投資案持續進行，均有助維繫民今投資成長，預估明年民間投資成長率為 3.75%，高於今年 1.5%。

通膨展望溫和

至於通膨，央行指出，近月消費者物價指數 (CPI) 年增率持續回升，11 月已轉呈微幅正值，儘管因能源價格下跌，使前 11 月平均 CPI 年增率為 - 0.26%，不含蔬果及能源的核心 CPI 年增率 0.32%，仍是正數，預測今年 CPI、核心 CPI 年增率分別為 - 0.25%、0.35%。

至於明年，隨著明年全球景氣可望復甦，帶動原物料價格上漲，加上國內消費需求可望回溫，央行預測 CPI 和核心 CPI 年增率將分別升至 0.92%、0.71%。

楊金龍認為，當前物價回升、明年通膨展望溫和。