美國會即將達成9000億美元協議！兩黨力拼週五通過

據參議院多數黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 等人週三 (16 日) 表示，國會已接近達成一項 9000 億美元的新紓困協議，其中將包含小企業援助貸款、薪資保護計畫與 600 美元左右現金支票，兩黨將力拼週五前通過此紓困協議。

麥康奈爾週三在參議院發言中表示 ：「我們已經在針對目標性的新紓困方案方面取得重大進展，預計此方案將能通過兩黨的同意。」

參議院少數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 隨後也表示目前接近達成協議，但紓困計畫尚未結束， 他表示民主黨想做的更多，並在新總統拜登上任通過更多紓困措施。」

參議院民主黨二號人物 Dick Durbin 表示，參議院目前目標在週三達成協議，並在週四開始投票，趕在國會休會前通過，但是由於需要不眠不休進行程序，屆時能通過的可能性似乎很小。

目前刺激協議和短期支出計畫綁在一起，如果無法在周五午夜的大限前交付兩院表決，就需要制定另一個權宜支出方案，才能避免聯邦政府關門。

紓困磋商也攸關許多人生計，一些救濟措施若未延長，聖誕節後將有 1200 萬人失去失業救濟金補助，數百萬人將面臨驅逐住處的風險。

不過，眾議院民主黨領袖 Steny Hoyer 則表示，若週五大限前仍未通過紓困案，他可以推出另一項權宜之計，使政府機構得以延長 3 到 4 天，讓新紓困協議的協商繼續進行。

至於 9000 億美元紓困協議內容，共和黨參議員 Steve Daines 表示，此協議包含約 3000 億美元的小型企業援助貸款與薪資保護計劃 (PPP)，以及用於疫苗分發、測試和醫院救助的資金。

據 NBC 報導，新協議還包含現金支票與增加聯邦失業保險，參議院共和黨二號人物 John Thune 也表示，現金支票美國民眾每人可拿到 600 至 700 美元，預計 9000 億美元紓困中將有 6000 億來自於重新分配的資金，其餘 3000 億則為新資金。

此外，據彭博社 (Bloonberg) 報導，此協議還包含 170 億美元的航空業救濟，不過，陷入分歧的企業責任保護與州和地方政府援助將不在協議範圍內。

拜登在週三在宣布運輸部長 Pete Buttigieg 的活動上表示，目前協議中的紓困案進展「令人振奮」，讚賞兩黨的努力，但這是大規模紓困案的前菜，正式的大規模紓困預計將於明年 1 月底、2 月初推出。

另一方面，據 CNBC 報導，麥康奈爾在向共和黨描述該提案將包含現金支票時，除表示川普支持這項措施外，還表示此舉將有助於 1 月共和黨參議員 David Perdue 和 Kelly Loeffler 喬治亞州的選舉，這場決選決定共和黨是否能續掌參議院。