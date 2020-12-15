〈紐約匯市〉疫苗接種開跑 美元困在兩年低點 英歐繼續磋商 英鎊跳漲 

美國周一 (14 日) 展開輝瑞 / BioNTech 疫苗接種，紐約州一名護理師成為全美施打新冠肺炎疫苗第一人，象徵疫情發展進入轉捩點，風險貨幣受到提振，美元欲振乏力，徘徊在兩年低點附近。

DXY 美元指數變動不大，紐約尾盤報 90.7040，小跌 0.07%，這個追蹤美元對一籃子貨幣的指數稍早盤中最深跌抵 90.419，是 2018 年 4 月來最低。

美國數百萬人將於聖誕節後頓失經濟補助之際，新一輪刺激磋商似乎有眉目。美國國會議員周一表示，有關大規模支出計畫的討論接近達成一致，該計畫將避免政府關門，並有助推出新一輪刺激。

美國國會面臨聯邦政府在周五午夜斷炊的最後期限，正快馬加鞭完成新一個財政年度的 1.4 兆美元支出收尾工作，據悉跨黨派的 9080 億美元紓困計畫將分為兩個提案進行，其中一個提案 7480 億美元，包含中小企業資助、補充失業救濟金和疫苗分發資金，另一個提案為 1600 億美元，涵蓋企業責任保護以及州和地方政府援助款。

OANDA 高級市場分析師 Ed Moya 說：「我們將看到一些樂觀情緒，認為或許能通過一些紓困措施，這會對美元產生非常不利的影響。」他還說，投資人將回補有關脫歐的部位，正面看待英國和歐洲在上周日期限後繼續磋商的決定。

英鎊兌美元在紐約尾盤升值 0.79%，報 1.3324 美元，從上週五的 1.3133 美元低點彈升。

澳幣、紐元上上揚，澳幣兌美元升值 0.07% 至 0.7539 美元，紐元兌美元攀升 0.08% 至 0.7086 美元，為 2018 年 4 月來最強。

歐元兌美元升值 0.31% 至 1.2146 美元，未因歐洲央行 (ECB) 加碼寬鬆、歐盟復甦基金過關，或德國升級防疫措施而受到太大影響。

投資人本周將聚焦多國央行會議，包括美國聯準會 (Fed) 和英國央行 (BOE)。

截至周二 (15 日) 台灣時間約 6:00 價格：