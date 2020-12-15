〈美股盤前要聞〉 新冠肺炎疫情持續嚴峻 美股期貨有所回升

歐美地區新冠肺炎疫情持續嚴峻，在標準普爾 500 指數連續第四個交易日下跌之後，股票期貨週二 (15 日) 有所回升，道瓊期貨漲 0.50%，標普 500 期貨漲 0.55%，斯達克 100 期貨漲 0.39%。

1. 紐約警告可能二度全面封鎖

美國周一 (14 日) 開始施打輝瑞 / BioNTech 疫苗，但秋冬疫情反撲使部分地區重啟封鎖的可能性提高，紐約州州長庫莫 (Andrew Cuomo) 和紐約市長白思豪 (Bill De Blasio) 警告，紐約很可能進入二度全面封鎖，再次關閉所有非必要商店。

庫莫表示，如果確診病例和住院人數繼續以目前的速度增加，紐約很可能進入二度全面封鎖。紐約州周一通報新冠肺炎 (COIVD-19) 住院人數達到 5712 人，過去一周增逾 1000，庫莫表示，按照這個增速，住院人數將在一個月內達到 1.1 萬人。

庫莫說，某些地區狀況特別緊急，如紐約市。紐約市已在周一禁止室內聚餐，距離 9 月宣布經濟重開不到三個月。

紐約市長白思豪也表示，民眾應該為二度封鎖做好準備，工作性質不一定要進辦公室的人盡可能在家或遠距上班。

2. 拜登大勝川普 跨過 270 票過當選門檻

週一 (14 日) 選舉人團於各州正式投票，正式選出下任美國總統，尚無失信選舉人的情況下，截稿前，拜登橫掃六大搖擺州，拿下超過 270 張選舉人票，突破當選總統門檻。

拜登已拿下亞利桑那州、喬治亞州、密西根州、內華達州、賓州和威斯康辛州的選舉人團票。美東時間週一下午 5 時 30 許 (台北時間週二上午 6 時 30 許)，拜登再奪加州選舉人票，拿到 302 張選舉人票，遠超 270 票當選關鍵門檻，而現任美國總統川普拿下 232 票。

美國國會將於明年 1 月 6 日舉行國會聯席會議，正式認證選舉人團投票結果，屆時副總統彭斯將主持該會。

3. 推特因違反歐盟個資保護法 遭判罰 45 萬歐元

針對去年發生的私人貼文外流事件，愛爾蘭資料保護委員會 (DPC) 週二 (15 日) 表示，推特 因未能在事件發生後 72 小時內紀錄並通知 DPC，觸犯了歐盟個資保護法，因此將對其處 45 萬歐元罰款。GDPR 規定，違反個人隱私數據的行為，必須在發現後的 72 小時內向監管機關通報，此外，服務供應商還須針對資料及如何應對資安事件進行紀錄，以便相關主管檢查是否合規。

DPC 對推特的調查源自於 2019 年，當時推特的 Android 版本 App 出現漏洞，導致部分用戶的私人推文遭到公開。

推特解釋，上述事件是在 2018 年聖誕節至元旦期間人員配置所造成的意外，事件發生後已進行系統更新，以便未來類似狀況發生後能夠即時通報，推特也表示將負起全責。

4. FTC 下令 9 家科技公司坦白用戶個資收集方式

聯邦貿易委員會 (FTC) 週一 (14 日) 宣布，9 家科技公司必須提供如何收集與使用用戶數據的相關資訊。

這 9 家分別是：亞馬遜 (AMZN-US)、抖音母公司字節跳動、Discord、臉書 (FB-US) 與其子公司 WhatsApp、Reddit、Snap (SNAP-US)、推特 (TWTR-US) 和谷歌 (GOOGL-US) 旗下影音網站 YouTube。

除了有關這些公司收集與使用用戶數據之政策以外，FTC 也要求提供下述訊息：廣告展示對象的決定方式、個資使用哪些運算法和數據分析、如何「衡量推廣和研究參與用戶的數據，以及其數據作法對兒童與青少年的影響。」

5. 蘋果啟動 app 隱私標籤規定

蘋果週一更新其 App Story，增加了「隱私標籤」，可以詳述該 iPhone app 收集用戶資訊後的細節。

用戶在下載 app 的時候就會看到下方的標籤，是蘋果用以限制廣告追蹤和其他 app 收集用戶數據的方法。近年來，蘋果對隱私功能越來越看重，也藉此將自家產品與競爭者產品做出區別，尤其是死對頭 Android 設備。

若 app 開發商想要在 App Store 上架其 app，就必須遵守其隱私規定，這是蘋果利用其作業系統發揮對第三方團體控制力的實例。

然而，一些免費 app 開發商利用內嵌廣告來牟利，這些廣告商對蘋果新隱私標籤大感不滿，因為這些 app 可能會被迫接受「這些數據用於追蹤您」的標籤，從而降低使用者下載意願。