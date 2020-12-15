蘋果啟動app隱私標籤規定 廣告贊助版app開發商跳腳

蘋果週一更新其 App Story，增加了「隱私標籤」，可以詳述該 iPhone app 收集用戶資訊後的細節。

用戶在下載 app 的時候就會看到下方的標籤，是蘋果用以限制廣告追蹤和其他 app 收集用戶數據的方法。近年來，蘋果對隱私功能越來越看重，也藉此將自家產品與競爭者產品做出區別，尤其是死對頭 Android 設備。

若 app 開發商想要在 App Store 上架其 app，就必須遵守其隱私規定，這是蘋果利用其作業系統發揮對第三方團體控制力的實例。

然而，一些免費 app 開發商利用內嵌廣告來牟利，這些廣告商對蘋果新隱私標籤大感不滿，因為這些 app 可能會被迫接受「這些數據用於追蹤您」的標籤，從而降低使用者下載意願。

舉例而言，臉書子公司 WhatsApp 在部落格上提到，蘋果對其 app 的隱私標籤無法完全描述自家使用用戶數據的方式。

這些標籤包括：

用於追蹤你的數據——開發商可將 app 內收集到的用戶數據與 app 外部連結，例如與其他 app 或網站，藉此提供目標性廣告或衡量廣告效益。

與你連結的數據——開發商收集的資訊可連結到你的設備、帳戶或身份。

未與你連結的數據：開發商可以收集數據，但他們不會將收集到的資訊與你的帳戶或設備身分相連結。

未收集數據：該 app 不會收集任何用戶數據

無可用資訊：此標籤保留給自要求發布以來尚未更新版本的 app。但蘋果表示，由於多數熱門 app 仍會定期更新，所以該隱私標籤可套用在商店上大部份的 app。