IATA預測明年航空需求只有疫情前一半 疫苗是翻轉關鍵

國際航空運輸協會 (IATA)24 日 (週二) 表示，2021 年的全球航空需求在新冠肺炎 (COVID-19) 干擾下，預測只有疫情發生前 (2019 年) 的一半水準。IATA 也預測，若是未來疫苗邁入實用及普及化階段，就有機會比今 (2020) 年增加 50%，不過各家航空公司的經營狀況仍舊嚴峻。

IATA 預測 2020 年的全球航空需求年減 66%。根據 IATA 統計，2020 年的全球航空公司損失金額合計 1185 億美元，大幅超越過去在 6 月時所估計的 843 億美元損失。

IATA 也預測多數航空公司要等到 2021 年 Q4 才會轉盈；估計 2021 年的合計損失達 387 億美元。

以地域區分的 2021 年需求，預測北美年增 61%、亞太年增 50%，復甦速度較快。另一方面，南美年增 39%、非洲年增 35%，不僅恢復所需的時間較長，與 2019 年相比的下滑程度也較為嚴重。

針對即將邁入實用化的新冠病毒疫苗，IATA 董事長、德國漢莎航空執行長 Carsten Spohr 認為疫苗「將成為航空業界翻轉的重要契機」，言語中充滿期待。

IATA 執行長 Alexandre de Juniac 則表示「不能光是等待疫苗，優先項目是在體制上導入搭機前檢查」，打算持續努力督促相關當局及政府。

IATA 正在開發一款手機 APP，方便乘客提供檢測結果或是疫苗接種等證明，IATA 希望各國政府及航空公司能夠認可這項作法， 讓航空需求早日恢復。