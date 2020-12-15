〈2021台股展望〉國泰世華銀：明年台幣「七上八下」 台股有兩大風險

國泰金 (2882-TW) 旗下國泰世華銀行今 (15) 日舉行 2021 年經濟展望，首席經濟學家林啟超表示，明年而新台幣匯率走勢「七上八下」(27 以上、28 以下)，央行罕見呼籲業者避險，預期央行會適度升值。而台股部分，存在過度集中台積電與乖離率過大兩項風險，且已經蠻貴的。

談到新台幣，林啟超表示，台灣央行應該也在觀望美國新任總統的政策，不過，央行確實有在穩住匯率，靠著「每天拉尾盤」穩住，不然今年下半年以來，台幣早就升翻天，到昨天為止，拉上來的幅度 1.04%，其實拉蠻多。

展望明年新台幣，林啟超認為，明年資金將流往非美股市，連帶也會推升非美貨幣，使美元稍偏貶勢，因此台幣將「七上八下」(27 以上、28 以下)，央行罕見呼籲業者避險，預期央行會適度升值。

台股部分，林啟超表示，台股存在兩大風險，其中一個是今年加權指數漲 19%，若扣除護國神山台積電，其實指數只漲 7%，且有很多市值很大的公司幾乎沒漲到，台灣實體經濟幾乎獨靠台積電，過度集中台積電是一項風險。

其二是台股乖離過高，目前乖離率約 18-19%，有過熱疑慮，且台股在 12682 過去的歷史高點時，當時股市的總市值／GDP 比大約在 1.8 倍，但目前市值／GDP 比約 2.1 倍，顯示現在台股已經蠻貴的。