AirPods Max爆搶購潮 蘋果拉長交貨時間美國恐等上12週

蘋果 (AAPL-US) 週二 (8 日) 重磅推出新款要價 550 美元的頭戴式耳機 AirPods Max ，在網路掀起一波搶購潮，目前蘋果已將等待時間延長至 12 週以上，AirPods Max 成為蘋果近年來待交貨時間數一數二長的新品。

原先所有顏色的 AirPods Max 訂單最早可在 12 月 15 日開始出貨，然而，推出 AirPods Max 後不到 12 個小時，蘋果美國官網週二下午發表的評論將 AirPods Max 等待時間調整為 12 至 14 週。

此外，蘋果將中國、加拿大、日本與德國等地多種顏色的出貨時間延後至 2021 年 1 月和 2 月；澳洲與法國則有特定幾款能於今年年底出貨；英國 AirPods Max 藍色款最多延遲 14 週，其他顏色則最多延遲 3 週。

美國消費者若選擇客製化耳機，似乎可以大幅減少等待時間，某些顏色甚至可以縮短為 2 到 3 週。日本地區若選擇客製化 AirPods Max，最早的出貨時間有望自 2 月 6 日提前至 12 月 26 日。

大量缺貨的現象已經導致網路價格飆漲，eBay 上已有幾位賣家主打聖誕節前交貨的優勢，以 849 美元至 1199 美元的開價出售 AirPods Max。目前尚不清楚下週開始出貨 AirPods Max 時，蘋果實體店或第三方零售商的供貨情況是否會逐漸回穩。

蘋果週二發布 AirPods Max 頭戴式耳機，除搭載 H1 晶片外，還加強音訊表現以及添加降噪功能，此外，電池續航時間長達 20 小時，預計五款顏色可供選擇，包括太空灰、銀色、天藍色、綠色和粉紅色，目前台灣尚未開放預購。

蘋果透過 12 月發布 AirPods Max 以吸引年底消費旺季的消費者，如今出貨延誤可能會破壞蘋果原先的銷售計畫。據彭博社今年早些時候報導，蘋果原先計劃在今年秋天推出 AirPods Max ，但是由於產品出現問題而延遲至本週二才推出。