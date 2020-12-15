中國11月工業加值年增升至7% 符合預期

週二 (15 日) 中國統計局公佈 11 月規模以上工業加值年增 7%，預期 7%，前期 6.9%。1～11 月，規模以上工業增加值年增 2.3%，預期 2.3%，前期 1.8%。中國統計局指出 11 月份工業生產保持偏快速的成長幅度，裝備製造業和高技術製造業有不錯的成長趨勢。

資料來源: 中國統計局

分三大類別來看，11 月採礦業增加值年增 2%，漲幅較 10 月份下滑 1.5 個百分點；製造業增長 7.7%，漲幅提升 0.2 個百分點；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長 5.4%，漲幅提升 1.4 個百分點。

各子產業來看，11 月份，41 個產業中有 34 個產業增加值保持同比增長，與前一個月數量相同。漲幅排名前三大產業為電氣機械和器材製造業成長 18%、汽車製造業成長 11.1%、專用設備製造業增長 10.5%。至於計算機、通信和其他電子設備製造業則成長 9.3%。

分地區看，11 月份，東部地區增加值年增 8.8%(10 月年增 7.6%)，中部地區年增 6.7%(10 月年增 7%)，西部地區年增 5.2%(10 月年增 6.1%)，東北地區年增 6.4%(10 月年增 5.9%)。

11 月份，工業企業產品銷售率為 98.3% ，較去年同月上升 0.2 個百分點，較前期下滑 0.1 個百分點。

