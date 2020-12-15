不受歐美疫情爆發影響 股票型ETF逆勢吸金逾182億美元

歐美疫情捲土重來，引發市場對於經濟復甦的擔憂，拖累全球股市拉回整理，但股票型 ETF 卻逆勢吸金，單周淨流入達 182.8 億美元，其中又以全球與美國 ETF 表現相對強勢。

根據統計，全球與美國股票 ETF 單周分別淨流入入 93.9 億與 45.4 億美元，亞太股票型 ETF 近週資金淨流入 24.2 億美元，新興市場及歐洲股票型 ETF 近週資金分別淨流入 18.1 億和 12.9 億美元，中國股票型 ETF 近週資金淨流入 1.8 億。

富蘭克林證券投顧指出，全球金融市場聚焦在疫苗進展與政策動向，美國財政刺激政策談判與英國脫歐後貿易協議談判遲遲無法達成共識，讓投資人的樂觀情緒降溫，所幸各國政府體持續擴大財政支出，提供風險性資產下檔支撐力道。

富蘭克林證券投顧指出，未來一週市場將聚焦聯準會政策，儘管市場預期聯準會此次採取行動的機率不高，將從其經濟展望及購債政策的前瞻指引中尋找未來政策方向，牽動全球股債匯市走向。

展望後市，從今年底到明年第 1 季，預期隨著多款安全及有效的疫苗問世，將帶動全球經濟從修復期進入穩健增長階段，而通膨溫和讓全球央行得以維持低利寬鬆，拜登新人新政與中國兩會政策題材可期，有助全球風險性資產多頭續揚。

另外，美元走弱將成長線趨勢，將加速資金回流新興市場。建議投資人鎖定「美亞股市雙主流、科技生技雙趨勢、以及美國與新興市場平衡型基金收息資產」三大方向，並搭配伊斯蘭債券型基金的低波動配置，積極卡位聖誕及紅包行情，逢震盪積極加碼或採大額定期定額介入。