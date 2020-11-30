元大兩檔5G ETF淨值股價雙創新高 00876四個月報酬逾25%

受惠於 5G 基地台、手機等需求大幅提升，及明 (2021) 年半導體、MLCC 產業展望佳，台灣目前兩檔 5G ETF 元大未來關鍵科技 (00876-TW)、元大全球未來通訊 (00861-TW) 淨值和股價今 (30) 日皆改寫新高，其中，00876 四個月報酬逾 25%。

00876 淨值自 10 月底以來紛紛再創新高，截至 11 月 27 日，淨值突破 25 元關卡，來到至 25.07 元，短短四個月即創下 25.35% 報酬率，今天股價最高達 25.14 元改寫新高。

00861 淨值也以 25.59 元寫下新高紀錄，股價今天最高達 25.5 元歷史新高，兩檔全球 5G ETF 更勝單一 5G ETF 國家表現。

比較分析今年第二季元大未來關鍵科技 ETF 的前十大成分股，平均毛利率達 44.4%、元大全球未來通訊 ETF 更高達 46.52%，相較台灣 5G + 通訊指數 29.41% 及中証 5G 通訊主題指數 25.84% 高出許多，這也可解釋為什麼元大雙 5G ETF 股價能持續創高的原因。

元大 5G 研究團隊表示，5G 升級需求不僅止於手機、基地台、天線等裝置，5G 更是帶動每個裝置背後龐大的全球產業鏈，並非一間公司或一個國家就能代表。

以 iPhone12 為例，拆解整台後發現關鍵供應商分布在美、韓、台、中等國，其中又以韓國及美國受益最大，另外元大 5G 研究團隊也發現，受惠公司有共同特性，就是具有先進製程、5G 必要專利權及兼具產業護城河的能力，才能在激烈的全球競爭中脫穎而出，如美國的高通於手機 SoC 供應及我國的台積電晶圓代工就是最佳代表。

元大 5G 研究團隊展望明年 5G 市場，預期 5G 基礎建設仍是增長大宗，5G 基礎建設年化複合成長率達 67.1%。5G 領先指標韓國在 10 月底時 5G 用戶已達近 1000 萬人，較去年成長足足一倍，也使得 5G 用戶占所有行動網路用戶攀升至 14.2%。

而另一領先指標美國及中國除 5G 用戶不斷提升，換機意願也非常高，根據調查未來一年美國有 54% 的消費者會購買新的智慧型手機、中國則高達 78%，最大原因還是在蘋果及 Android 陣營帶動 5G 手機換機潮。

隨著 5G 基地台及相關終端裝置的 MLCC 及電阻等關鍵零組件需求，2021 年的被動元件產值可望年成長 11.1%，其中尤以全球市佔率 45% 的被動元件龍頭日本的村田製作所受益最大，顯示大者恆大贏家通吃的效應。

不少投資人想投資 5G，但又擔心買在高點，元大 5G 研究團隊，以歷史為借鑑，過去網際網路的出現創造那斯達克 4 騎兵、智慧型手機的出現創造 FANG 等大趨勢科技股，而 5G 將造就的總產值在 2030 年將高達 13.2 兆美元，比網際網路及智慧型手機所能帶動的產值還大上還幾倍，後續股價深具成長空間。

投資人可藉由定期定額紀律操作，或不預設股價高點，採用 5 日均線為加碼點，60 日均線為停損點來參與 5G 的爆發力。