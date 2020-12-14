微軟攜中光電打造無人機解決方案 搶逾兆元商機

微軟與中強光電 (5371-TW) 子公司中光電智能機器人 (CIRC) 今 (14) 日共同宣布，將無人機結合 Microsoft Azure 雲服務的資料庫、資料分析與物聯網等技術，打造可全天候即時擷取影像與建模運算的智能自主安控無人機解決方案，搶攻上兆元無人機市場。

據統計，2025 年無人機市場規模將到達 467 億美元 (約新台幣 1.3 兆元)，微軟表示，今年提出 Reimagine Taiwan 全新投資計畫，將雲服務延伸至台灣，更將串聯產業發展 5G 加 AIoT 應用，加上台灣土石流及水庫港口泥沙淤積狀況頻傳，因此攜手中光電智能機器人打造控無人機解決方案，提供環境安防、營建測繪等應用，降低產業第一線員工出勤風險，實現環境安全領域的智慧轉型。

台灣微軟首席營運長何虹博士表示，中光電智能機器人運用無人機結合數據分析及預測，偵測台灣河川山坡等環境變異，即時提出警訊給相關單位，期盼透過此合作能再持續發展創新應用。

中光電智能機器人憑藉母集團在光電、面板、電子、熱傳等研發實力與製造經驗，開發出可依規劃路線自動執行任務的商用無人機，可應用在設施巡檢、空間量測、智慧物流、軍警應用、環境工程等任務。

中光電智能機器人導入 Microsoft Azure，以 AI 和數據演算技術為基礎，透過 5G 低延遲的資料傳送、接軌雲端平台與獨立自控系統，建置機隊管理系統 Skywatch 與數據應用洞察兩大無人機解決方案系統，無人機可替代人力前往危險場所，降低職災風險與成本，適合應用在公部門坡地災害預防及水庫監測作業。

中光電智能機器人總經理忻維忠指出，台灣在颱風或梅雨季常發生坡地災害，派專人前往救災需承擔風險，因此在 Azure 技術協助下，提供即時且高畫質影像資料，依需求存放在非關聯式與關聯式資料庫中，透過雲端數據分析，在事故發生前做出預測防範，或發生事故時立即串接不同資訊，加速決策效率，進一步實現台灣工業物聯網自動化。