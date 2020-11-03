微軟證實：Apple TV下週登陸Xbox one、X系列、S系列主機

微軟 (MSFT-US) 週一（2 日) 證實，Apple TV 自本月 10 日起將在 Xbox 的 One、X 系列和 S 系列遊戲主機上推出，這意味著 11 月起推出的主要遊戲主機都能收看 Apple TV，包括 Sony PS5。

該 app 將可讓使用者觀看 Apple TV + 節目，同時也能連上用戶已經在 iPhone、iPad 或者 iTunes 上購買的節目和電影。

Apple TV 已經可以在其他平台上收看，如 Roku、Amazon Fire TV 和一些智慧電視，但一直遲遲未登陸下一代遊戲主機。然而，遊戲玩家習慣客廳擺放一機多用的遊戲主機，除了打電玩、播放音樂，也同時作為觀看電影、電視等串流內容的機器使用。

此回在微軟新主機上推出，可望提振 Apple TV + 訂閱人數基礎，因為任何能接觸蘋果系統的用戶 (例如透過 iPhone、Mac 或 iPad) 可能都想要在遊戲主機上使用該 app，藉此觀看他們已經購買的內容，也可能對提供獨家電視節目和影集的 Apple TV + 訂購方案 (目前月費 4.99 美元) 有興趣。

此外，蘋果 (AAPL-US) 新推出的 Apple One 套裝服務中也包含了 Apple TV+，其他還包含 Apple Music、iCloud 儲存空間等。

Apple TV + 登陸 Sony PS5 和 Xbox X 系列和 S 系列主機後，勢必能再提高收看率，不遭其他 app 排斥在外，因為微軟和 Sony 的遊戲主機也可使用 Netflix、Hulu、Disney+ 和其他串流服務 app。