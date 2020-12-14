【永豐期貨】電子股休息整理 台股呈狹幅區間震盪

期貨走勢

台指期週一下跌 36 點至 14201 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 10.05 點，電子期逆價差縮至 - 0.83 點，金融期逆價差縮至 - 1.4 點。現貨部分，三大法人賣超 57.7 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 1957 口至 - 2382 口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨空單增加 3183 口至 - 4622 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 4559 口至 - 18861 口。

上週一新一輪經濟刺激方案仍在談判中，而參議院通過了為期一週的延長政府撥款法案，等待川普簽署立法，以爭取時間來談判全年支出和新刺激計劃，美股四大指數漲跌互見，道瓊上漲 0.16%，標普 500 下跌 0.13%，那斯達克下跌 0.23%，費半指數下跌 1.08%。台股今天呈狹幅區間震盪，部分電子權值股下跌對指數造成壓力，加權指數終場下跌 0.36%，收 14211.05 點。台積電本週除息，今天股價呈現休息，下跌 1.55%，收 508 元，大立光紅翻黑，下跌 1.66%，收 3265 元，今天轉由面板、貨櫃航運及 IC 設計族群接棒。技術面來看、台股短期 5 日線下彎的壓力大，加上外資連續的賣超，內外資不同調，短期台股恐成高檔震盪。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 14400 點，賣權未平倉最大量集中在 13900 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.12 降至 1.11。VIX 指數上漲 0.79 至 18.64。整體選擇權籌碼面中性偏空。 (永豐期貨研調)



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