崑鼎旗下昱鼎興建機捷太陽光電廠 已完成併聯發電

崑鼎 (6803-TW) 旗下子公司昱鼎能源科技，投資興建機捷青埔機廠太陽光電廠已完成併聯發電，今 (14) 日舉行啟用典禮，昱鼎表示，昱鼎投資興建的機場捷運蘆竹機廠、青埔機廠太陽光電廠，兩案已陸續完工並完成併聯啟用，總設置容量 5.5MW。

昱鼎在機場捷運蘆竹機廠、青埔機廠太陽光電廠，除使桃捷成為國內綠電貢獻最大的捷運系統，也是為桃園打造設置容量第一的最大公有房舍太陽光電廠，協助桃園市打造低碳綠色城市。

昱鼎目前已完工超過 70 個案場併聯發電，年底營運及已開發總容量累計將突破 100MW，累計發電量 2.6 億度，減碳量達 14.2 萬公噸。

桃園市政府近年積極推動綠能屋頂計畫，機捷於蘆竹及青埔兩座維修機廠屋頂裝設太陽能板，由昱鼎負責整體的規劃、投資、興建與營運，兩案共設置約 1.75 萬片太陽光電板，年發電量約 582 萬度，除增加電力及售電收益，更可幫助降低室內溫度有效節能，年減碳量高達 3079 公噸，相當於 11.7 座大安森林的二氧化碳吸附量，有效協助桃園達成節能減碳目標。

昱鼎在台灣及美國擁有太陽光電系統投資、開發、建造、營運的豐富經驗，致力於推廣再生能源，積極活化閒置空間興建太陽光電設施，並於軌道交通領域，累積豐富太陽光電設置經驗與實績，設置總量為台灣業界第一。目前已完工超過 70 個案場的併聯發電，年底營運及已開發總容量累計將突破 100MW，累計發電量達 2.6 億度，減碳量達 14.2 萬公噸。

另外，昱鼎與高雄捷運、台灣高鐵、台灣港務公司、台灣菸酒公司等合作案正持續進行中。