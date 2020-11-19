〈台股盤後〉電金同步疲軟 太陽能重啟漲勢撐盤 回測12700關卡

台股今 (19) 日受到美股拖累影響，儘管早盤一度翻紅，攀高至 13785.92 點，再創歷史新高，但調節賣壓出籠，電子三雄等大型權值股全面走弱，金融指標股也陷入修正，僅台塑三寶、台泥等傳產股，以及太陽能族群撐盤，終場收在 13722.43 點，下跌 50.86 點或 0.36%，回測 13700 點關卡，成交量 2058 億元。

電子三雄今日同步走弱，台積電早盤紅翻黑後，在盤下震盪，收在今日最低點 490 元，跌幅 1.4%；大立光盤中數度翻紅，尾盤仍敵不過賣壓，終場下跌 5 元，收在 3545 元；鴻海也有 0.36% 跌幅。

其他權值股方面，聯發科表現續強，以 733 元作收，上漲 0.68%；台塑四寶中，台塑、台塑化、台化收盤上，僅南亞表現較弱勢，下跌 0.3%；金融指標股國泰金、富邦金同樣收黑。

太陽能族群拉回整理後，今日重啟漲勢，元晶盤中亮燈漲停鎖住，來到 36.55 元，重回短均；新晶投控、達能也有逾半根停板；茂迪、國碩、安集、系統電等表現同樣不俗。

比特幣衝破 18000 美元大關，板卡族群再度走強，青雲、麗臺亮燈漲停，威盛、撼訊有半根漲停，映泰、瀚荃、微星等均收盤上。

高價股走勢不同調，矽力 - KY 盤中黑翻紅，漲幅逾 2%；譜瑞 - KY 力守紅盤，也有 1%；祥碩、信驊表現較弱勢，跌幅逾 2%。

法人表示，美國疫情升溫且持續擴散，留意對美股短線造成的漲多拉回壓力，台股短線上須小心高檔賣壓，而長期維持向上趨勢，指數強勢多頭格局沒有太大改變。