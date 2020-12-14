三度重啟併購日盛金？富邦金、金管會回應了

懸而未決多年的日盛金 (5820-TW) 出售案，再傳出傳出富邦金控 (2881-TW) 有意第三度捲土重來併購日盛金，受此激勵，日盛金股價今 (14) 日狂飆超過 7%；對此傳聞，富邦金強調，「本公司一貫的立場，不評論巿場傳言。」而金管會則指出，未收到富邦金申請案。

富邦金控 4 日時曾公告「董事會決議將向金管會申請投資金融事業，並將待主管機關核准後補充公告投資對象。」市場點名，富邦金想要投資的金融事業便是日盛金，據傳富邦金擬以公開收購方式，併購日盛金一半股權，收購價格可能介於每股 11-12 元間，若以日盛金的實收資本額 377.24 億元估算，富邦金要完成對日盛金的公開收購目標，大約要花 250 億元。

日盛金目前有兩大股東，日本新生銀行持股 35.49%，美國建高集團旗下的港商建群投資持有 24.09% 股權，其實富邦金在 2008 年 10 月就傳過與日盛金的「緋聞」，據傳富邦金當時甚至已進入日盛金實地查核，但因為日盛銀行的日系股東無法接受換股條件而破局；然而，新生銀行一直想退場，據透露，2015 年又再度與富邦金啟動併購談判，但歷時近半年，最後仍無結果。

今天再傳出富邦金第三度重啟對日盛金的併購案，對此，富邦金依舊維持一貫態度低調不評論此案。金管會銀行局官員也表示，目前並沒有收到富邦金申請書。

金管會進一步指出，金融機構的併購案無論是採取合意或非合意 (公開收購)，都必須向金管會申請核准同意，且在金管會同意前，不得提前購買股票，強調金控不能進行財務性投資，若買另一家金融機構股票，必須要以併購為目的。

由於日盛金喊賣超過 10 年，能否成真「嫁」富邦金，引起外界高度關注，一旦真的藉由公開收購完成併購，將是金管會前任主委顧立雄在 2018 年 11 月任內推動「民營金金併」的首例。