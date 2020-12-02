川普威脅否決國防授權法 除非刪除保護科技巨頭的聯邦法規

美國總統川普週二 (1 日) 威脅，他可能否決年度國防授權法案 (National Defense Authorization Act, NDAA)，除非法案納入一項措施，刪除對網路科技公司提供法律保護的一項聯邦法規，即「通訊端正法」(Communications Decency Act) 第 230 條。

川普 1 日晚發布推文稱，第 230 條是對國家安全和選舉公正性的嚴重威脅，如果沒有被納入成為國防授權法的一部分，「當該法案被送到漂亮的決策桌上時，我只能明確地否決該法案」。

1996 年「通訊端正法」第 230 條授予網際網路公司廣泛的法律保護，讓他們免於承擔用戶發布內容的責任，並自主管理平台。自 5 月以來，川普一直尋求刪除這條法規，當時推特針對他所發布的兩則推文，標注了事實核查。

川普及共和黨人認為，在第 230 條的保護之下，科技巨頭壓制保守派的聲音。

而川普威脅將否決的國防授權法，牽涉多達 7400 億美元美國國防年度預算，法案還牽涉到部隊級別與新武器系統，以及其他國防決策。

今年 7 月，由於法案要求國防部更改基地命名，不再使用支持蓄奴南方將領的名字，川普也曾威脅要否決法案。

與此同時，民主黨人認為，第 230 條保護了社群平台，讓他們可以做更多的事，例如刪除或限制一些主張仇恨的言論，和一些關於 COVID-19 的虛假訊息。