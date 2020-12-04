美國疫情進入嚴冬 拜登：上任將要求全民戴口罩100天   

美國總統當選人拜登周四 (3 日) 表示，他上任起 100 天內將要求全美國民眾帶口罩，另外針對聯邦大樓和州內大眾運輸工具頒布命令，必須佩戴口罩或以布遮臉。

拜登接受 CNN 訪問時時說：「我就任的第一天 (明年 1 月 20 日) 將要求大家戴口罩，只要 100 天，不是永遠。我認為 (疫情) 將大為緩和」。

拜登在競選期間一再強調戴口罩是義務，並曾打算推動強制全國戴口罩，但之後坦言這不在總統職責範圍。

拜登還說，已經要求美國國家過敏與傳染病研究所 (NIAID) 所長佛奇 (Anthony Fauci) 留任，繼續帶領全美國對抗疫情。佛奇從雷根政府時期叫擔任 NIAID 所長至今，但拜登希望他擔任更重要的角色—直接為總統提供建言，將請佛奇擔任「首席醫療顧問」，並加入他的 COVID-19 顧問團隊。

為了緩和民眾對疫苗安全的疑慮，拜登響應前總統歐巴馬的提議，表示自己「很樂意」施打疫苗。歐巴馬和小布希、柯林頓三位美國前總統都公開表示願意公開接種疫苗，為新冠疫苗宣導。

拜登說：「我很樂意這麼做。只要佛奇博士說我們已經擁有安全的疫苗，我會站在大家面前這麼做。人們對疫苗失去信心，這時總統和副總統做的事情就顯得很關鍵，向全民溝通疫苗安全且可以施打，是相當重要的事。」

新冠肺炎造成的死亡人數持續上升，美國累計確診超過 1,405 萬例，累計死亡數超過 27.5 萬。美國住院數周三突破 10 萬人整數大關，每日通報死亡病例介於 1500 至 2500 例。

美國疾病控制與預防中心 (CDC) 主任 Robert Redfield 周三 (2 日) 警告，12 月、1 月和 2 月未來三個月將是美國公共衛生史上最艱難的時刻，染疫、住院和死亡人數都將上升。