拜登：不會立即撤銷對中國關稅和貿易協議

美國總統當選人拜登對《紐約時報》表示，他會暫時維持與中國的第一階段貿易協議，不會「立即採取任何行動」，包括取消關稅。

拜登說：「我不會立即採取任何行動，對關稅也是如此。」

他對《紐約時報》專欄作家 Thomas Friedman 表示，首先他將對第一階段協議進行全面審查，並徵詢亞洲與歐洲傳統盟國的看法，以便制定一致的戰略，而不是過早做出個人判斷。

拜登表示，他認為最佳的對中國戰略，是讓美國與盟友都站在同一立場上。在他就職後的前幾週，這將是他的優先任務。

拜登的說法刊出後，人民幣兌美元出現急貶，但隨後收復大部分跌幅。

在美中今年 1 月簽署的第一階段貿易協議中，中國同意到 2021 年將對美國商品的購買增加 2000 億美元，但距離實現這些目標還差得很遠。截至 10 月底的最新數據顯示，中國今年僅購買了承諾金額的約 44%。

拜登說，他希望解決中國的「濫用行為」，包括竊取智慧財產權、傾銷商品、對公司的非法補貼，以及強迫美國公司向中國進行「技術轉讓」等等。

拜登的競選活動期間，拜登的顧問暗示他對中國的關稅採取漸進的方法，稱拜登將優先考慮國內問題，例如投資研發和美國製造業，以便從實力上與北京競爭。

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