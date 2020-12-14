打房奏效 中國11月70城房價平穩中略降

周一 (14 日) 中國統計局公布 11 月份中國 70 城房價，當中有 36 個城市新屋價格呈現月增，10 月則為 45 個城市，月度比較來看以濟寧 1.2% 的月增漲最高。中國統計局表示整體而言 70 個大中城市房地產市場價格漲幅平穩中略為下滑。

4 大一線城市

以月度比較來看，11 月份，4 大一線城市新屋銷售價格月增 0.2%，漲幅比前一個月下滑 0.1 個百分點。其中，北京下降 0.1%，上海和深圳不變，廣州上漲 0.9%。

中古市場則是月增 0.5%，漲幅與前一個月相同。其中，北京、上海、廣州和深圳分別上漲 0.5%、0.3%、0.8% 和 0.6%。

以年率來看，一線城市新屋銷售價格年增 3.9%，漲幅比前一個月下滑 0.2 個百分點；中古屋銷售價格年增 8.3%，漲幅比前一個月擴大 0.3 個百分點。

31 個二線城市

以月度比較來看，11 月份，31 個二線城市新屋銷售價格月增 0.1%，漲幅與前一個月相同；中古屋銷售價格月增 0.1%，漲幅比前一個月下滑 0.1 個百分點。

以年率來看，二線城市新屋價格年增 4.2% ，漲幅比前一個月下滑 0.2 個百分點；中古屋銷售價格年增上漲 2.1% ，漲幅與前一個月相同。



35 個三線城市

以月度比較來看，11 月份，35 個三線城市新屋價格月增 0.1%，漲幅比前一個月下滑 0.1 個百分點；中古屋價格月增 0.2%，漲幅與前一個月相同。

以年率來看，三線城市新屋價格年增 3.8% ，漲幅比前一個月下滑 0.2 個百分點；中古屋銷售價格年增 1.5% ，漲幅與前一個月相同。

