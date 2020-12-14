【安聯投信】需求緊俏激勵 台股周線連六紅

11 日台股開高震盪走低，但隨後在受惠產緊俏及車用相關零組件等激勵下，市場再翻紅，終場上漲 12.2 點，收在 14,261.69 點作收，成交量 3235.59 億元。周線連六紅。

針對近期盤勢，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近一周台股持續走揚，台股於 12 月 9 日來到歷史新高 14390 點，不過歷經過去一個月從 12500 一路攀升近兩千點的漲幅後，10 日出現修正。

對於近日拉回，廖哲宏表示，這是漲多後正常的技術面修正，未來仍正向看待基本面，並預期基本面將為股市帶來一定支撐與動能，短線上建議可先觀察五日線與月線支撐，布局重點仍以選股為優先。



國際情勢方面，廖哲宏指出，近日美股出現波動，主要原因之一是受美國財長梅努欽和眾議院長佩洛西共同磋商兩黨推出的 9080 億美元紓困計畫法案受阻影響所致。

不過，廖哲宏表示，近期肺炎疫苗突破新聞讓各機構對於 2021 年 GDP 展望正向，加上近期中國公布 11 月份 PMI 達 52.1%, 相較 10 月份 51.4% 持續提升，顯示中國製造業持續復甦。整體而言總體展望仍然正面，惟須持續關注肺炎疫情、各國紓困專案及肺炎疫苗進展。

觀察近期法說，廖哲宏表示，需求於下半年明顯回溫，近期車用復甦尤其明顯，目前零組件供應吃緊從先前的八吋晶圓、面板、驅動 IC，以及電源管理 IC，擴充到記憶體以及 MCU，尤其 NOR Flash 以及 niche DRAM。近期並觀察到 12 吋晶圓代工需求強勁回升，原本產能利用率相對低的 28 奈米，近期產能利用率也呈現滿載。

廖哲宏表示，除了科技零組件外，近期海運供不應求，紛紛漲價，也是全球景氣復甦的櫥窗之一。以此來看，我們仍正向看待明年第一季展望，預期整體產業可以淡季不淡。

至於在投資的布局上，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，由於正向看待 2021 年 GDP，傳產跟電子都有表現，但在科技產業的布局上，由於許多零組件供應吃緊，布局上將是上游優於下游，並以供需吃緊且有漲價機會的零組件為優先。

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