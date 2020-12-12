央行突襲式打房、台積電11月營收、蘋果推AirPods Max 本周大事回顧

央行本周一 (7 日) 罕見召開臨時記者會，宣示將以四大措施進行打房，期望讓房價達到溫和緩著陸的效果，台積電 11 月營收受惠 iPhone 銷售旺，改寫單月次高。蘋果也在本周無預警上架新品 AirPods Max，搭上耶誕商機，以上是本周大事回顧：

央行出手降溫房市 楊金龍：期望達成緩著陸效果

台灣央行總裁楊金龍周一無預警召開臨時記者會，宣示祭出四大打房措施，楊金龍表示，事實上目前房地產風險控管很好，而比起前一波打房時的房價大漲，現階段房價走勢還算是溫和，但央行選擇在此時祭出選擇性信用管制，主要是希望讓房價達到溫和緩著陸的效果。

不同於央行前一波打房，自 2010 年起陸續幾次擴大範圍，楊金龍指出，此次是一口氣將範圍擴至全台，並增加餘屋貸款管制，另外，此次打房並不影響一般民眾的首購或換屋需求。

iPhone 拉貨帶動 台積電 11 月營收 1248.65 億元 寫單月次高

晶圓代工龍頭台積電周四公告 11 月營收 1248.65 億元，受惠 iPhone 進入拉貨旺季，主要先進與成熟製程需求同步逼近滿載下，營收月增 4.7%，年增 15.7%，改寫單月次高，僅次 9 月的 1276 億元新高紀錄。

台積電前 11 月累計營收 1 兆 2218.9 億元，年增 26.4%。法人看好，12 月營收可望持續成長，再刷新單月新高，第四季財測也將優於預期。

蘋果無預警推出 AirPods Max 耳罩式耳機

蘋果官網週二無預警上架新品，推出搭載 H1 晶片的 AirPods Max 耳罩式耳機，提供果迷不同以往的聆聽體驗，在網路掀起一波搶購潮，目前等待時間約 12 週以上，AirPods Max 成為蘋果近年來待交貨時間數一數二長的新品。

AirPods Max 左右兩邊的耳罩都配有 H1 晶片，採用特製聲學設計、搭配先進的軟體、運算音訊技術，企圖打造突破性的聆聽體驗，其中運算音訊技術可利用各晶片的 10 個音訊核心，能協助阻隔外界噪音。

蘋果照亮我國出口市場 全年出口值確定創歷史新高

財政部周一公布 11 月進出口統計，單月出口值 319.9 億美元，較去年同期增 加 12%，連續 5 個月正成長，在蘋果新機帶動下，推升半導體與新興科技需求加持下，第 4 季出口值可望創下史上最旺的旺季，全年出口值更篤定創歷史新高。

1210 震全台 美光桃園、台中受影響

台灣東部海域周四晚至周五凌晨陸續發生規模 6.7 及 5.6 有感地震，記憶體大廠美光表示，地震對桃園與台中廠區產線均造成些許影響，正了解受影響範圍；南亞科則表示，極少部分機台當機，陸續順利復機，對營運無重大影響。

台積電、世界先進部分廠區也測得 4 級震度，進行人員疏散；台積電表示，工安系統正常，部分人員也已回到崗位正常運作，對產線營運影響仍在盤查中，沒有已知的顯著影響。

世界先進董座：8 吋晶圓供應吃緊將延續至明年 Q3

晶圓代工廠世界先進董事長方略週五表示，在各應用需求同步成長下，預期 8 吋供不應求情況可望持續到明年第三季；在產能不足下，目前仍在進行階段性擴產，無塵室也已備好，機台到位就能擴產。

世界先進也在同日宣布，將大型年終尾牙延至明年上半年，並提供全體員工每人新台幣 1000 元餐飲費預算，由單位自行辦理餐敘，也宣布將發放台灣廠區每位同仁新台幣 1.5 萬元獎金，及新加坡廠區每位同仁新幣 710 元獎金，共發放 0.91 億元獎金。