宏正擺脫營運谷底 明年本業回溫營收重回50億元

宏正 (6277-TW) 看好營運谷底已過,明年營運可望逐步好轉,加上併購機櫃廠儀信營運穩健,看好明年營運將重回疫情前水準,泰國廠建置仍依計畫持續進行中,預計明年首季投產貢獻營運,法人估,宏正明年營收可望重回 50 億元,年增逾 1 成。

宏正表示,今年本業受疫情衝擊,營運不如預期,但下半年起隨著各地需求回溫,看好明年針對工廠自動化、半導體設備的 KVM 產品將顯著成長,專業影音產品也可望回溫,將持續拓展電商通路。

展望未來,宏正認為,營運谷底已過,5 月起併購機櫃廠儀信,至今貢獻宏正營收約 1 億元,看好未來穩健成長,明年本業回溫,力拚營收回到疫情前約 50 億元水準。

產能規劃上,宏正目前僅有中國、台灣兩地生產基地,占比為 75 比 25,產值則各半,因應貿易戰、關稅影響,宏正規劃,將把低階產品移至泰國生產,預估泰國廠明年首季試產後,產能占比將達 9%,2022 年、2023 年分別達 18%、25%,2025 年超過 5 成、達 53%,屆時宏正將以三地分散模式進行生產。

宏正前 11 月產品營收比重,IT 架構管理解決方案 (Non Over IP) 占比 28.6%,IT 架構管理解決案 (Over IP) 占比 10.5%,IT 架構管理解決方案 SMB 占比 22%,專業影音 16.6%、USB 周邊設備 7.3%,連接線材 4.6%,其他 10.4%;從區域來看,亞洲占比達 50%,美洲、歐洲則分別占 26%、23%。

宏正 11 月合併營收達 4.53 億元,月增 4.9%、年增 2.87%,為近 13 個月新高,累計今年前 11 月達 43.41 億元,年減 5.97%。