美國模擬新冠疫苗配送 保持零下低溫是大挑戰

美國食品藥物管理局 (FDA) 審核輝瑞新冠疫苗使用許可的結果預定周四出爐，最快本周授權緊急使用。即便如此，在全美運送疫苗卻面臨保持零下低溫的艱鉅挑戰。

美國政府的「神速行動」(Operation Speed) 正在模擬分發疫苗的方式，三款接受分發測試的疫苗分別由以下三組生產：輝瑞 / BioNTech、Moderna、阿斯特捷利康 (AstraZeneca)/ 牛津大學。

輝瑞 / BioNTech 預定年底前在全球配送 5000 萬劑疫苗；Moderna 為 2000 萬劑，FDA 將在 12 月 17 日審核該公司疫苗的使用許可。

輝瑞 / BioNTech 的疫苗必須儲藏在攝氏零下 70 度的環境中，目前能維持低溫的兩種作法分別是乾冰，以及溫控冷凍設備。

Moderna 疫苗可以在攝氏 2 度到 8 度的環境下保持穩定 30 天，一般家用或醫療冷藏設備足以應付，30 天過後如果能儲存在攝氏零下 20 度的環境，就能保存長達六個月。

相較於冷凍設備，乾冰成本相對便宜，但靠飛機載運大量乾冰存在著安全疑慮：把乾冰存放在密閉容器中，可能導致容器在溫度上升過程中爆炸，此外，乾冰也會占掉氧氣空間，導致人類呼吸不易，因此乾冰被列為空運危險物品，受到嚴格的託運規定。

但根據美國聯邦航空管理局 (FAA)，在正常的飛行通風條件下，窒息或乾冰爆炸的可能性極低。FAA 正和藥廠、空運業者以及各機場合作，將提供安全運送的指引。

紐約州州長 Andrew Cuomo 上周四表示，如果輝瑞疫苗取得使用許可，首批 17 萬劑將裝在由康寧 (GLW-US) 針對極端溫度生產的玻璃瓶中。

這家 iPhone 玻璃螢幕生產商，已經獲得聯邦政府 2.04 億美元合約生產這些儲放疫苗的玻璃瓶。康寧製藥技術部門負責人預估，到明年第 4 季，康寧生產的玻璃瓶將滿足 1 億劑疫苗所需的用量。

輝瑞的疫苗配送計畫將同時使用冷藏設備和裝有乾冰的盒子。輝瑞主要分發中心位於密西根州 Kalamazoo，另外在威斯康辛州的 Pleasant Prairie 有較小的分發中心，可以作為疫苗出貨的基地。

Moderna 則將和輝瑞「神速行動」選定的 McKesson(MCK-US) 合作配送，McKesson 將打造大規模的客製冷凍設備，Moderna 疫苗出貨時內部將裝上溫度顯示器，確保執行分發的單位確認溫度保持的所需的水準。

McKesson 發言人說，該公司新增 330 萬平方英尺的儲藏配送中心，相當於兩個紐約中央車站大，未來還會增加更多地點。