比爾蓋茲：預期2021年第一季將有6種疫苗獲得批准

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續在全球延燒，微軟共同創辦人比爾蓋茲 (Bill Gates) 預期，隨著疫苗進展持續，到 2021 年第一季，將會有多達 6 種新冠肺炎疫苗獲得批准並準備分發。

比爾蓋茲表示，預計明年第一季將會有 6 種疫苗獲得批准。除了已經被英國批准的輝瑞 (PFE-US) 疫苗之外，包含莫德納 (MRNA-US)、阿斯特捷利康 (AZN-US)、嬌生 (JNJ-US) 和 Novavax(NVAX-US)，都有望在未來幾個月中獲得授權，不過他並未提及第 6 種疫苗。

在上週，英國成為第一個批准輝瑞和德國 BioNTech 疫苗緊急使用批准的國家，並且首波疫苗於今日 (8 日) 開始施打。英國已經購買了 4000 萬劑，在最終試驗中已顯示出 95% 的有效性。

英國衛生部長 Matt Hancock 表示，他預計今年將有 1000 萬劑藥物到達。輝瑞和 BioNTech 表示，將在 2020 年和 2021 年分階段持續提供疫苗，以確保在已簽定合約的地區公平分配疫苗。

美國食品和藥物管理局 (US Food and Drug Administration) 則將於週四針對疫苗批准進行投票。第一批輝瑞冠狀病毒疫苗有望於 12 月 15 日開始配送。

比爾蓋茲也表示，他認為西方監管機構做得很好。但是也強調要確保疫苗公平分配給所有國家，特別是發展中國家，尚需要更多支持。他表示，目標是在 2021 年就盡可能消除這些新冠肺炎疫情，即使是發展中國家，也要目標在 2022 年結束疫情。