〈台股盤前要聞〉台積11月營收創次高、財部推房屋稅修法 今日必看重要財經新聞

今 (11) 日台股盤前重點包括台積電 11 月營收寫單月次高，財政部研擬調高房屋稅免稅門檻，中華電穩居電信獲利王，以下是必看重要財經新聞。

iPhone 拉貨帶動 台積電 11 月營收 1248.65 億元 寫單月次高

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (10) 日公告 11 月營收 1248.65 億元，受惠 iPhone 進入拉貨旺季，主要先進與成熟製程需求同步逼近滿載下，營收月增 4.7%，年增 15.7%，改寫單月次高，僅次 9 月的 1276 億元新高紀錄。閱讀全文...

傳蘋果與台積電合作開發 Apple Car 自駕車晶片

據外媒報導，蘋果 (AAPL-US) 正持續推進自動駕駛汽車項目的工作，傳出蘋果正在與台積電合作開發自駕車晶片，並可能為此在美國建立工廠。此外，蘋果也持續進行自駕車相關技術研發，像是光學雷達 (LiDAR) 障礙物偵測系統等。閱讀全文...

打炒房 財部明年上半年修法調高房屋稅免稅門檻

財金部會打炒房接力出招，財政部預定明年修正房屋稅，包括研議提高地方囤房稅稅率上限，同時排除法人適用「現值低於 10 萬免課房屋稅規定」，預計最快明年上半年推動修法。閱讀全文...

iPhone 12 挹注 中華電前 11 月每股賺 3.95 元 坐穩獲利王

電信三雄昨 (10) 日公布 11 月自結，中華電 (2412-TW) 在 iPhone 12 系列手機挹注，再度搶下雙項獲利王寶座，前 11 月每股純益 3.95 元，再度超車台灣大 (3045-TW) 的 3.87 元、遠傳 (4904-TW)2.37 元；中華電 11 月每股賺 0.34 元，連 4 個月坐穩冠軍，贏過台灣大 0.3 元、遠傳 0.2 元。閱讀全文...

工作天數增加 聯發科 11 月營收 335.38 億元 改寫歷史次高

聯發科 (2454-TW) 昨 (10) 日公布 11 月營收 335.38 億元，月增 10.18%，年增 62.67%，累計前 11 月營收 2897.17 億元，年增 29.26%；受惠工作天數較上月增加，以及三大平台業績成長，聯發科 11 月營收創下歷史次高，全年將突破百億美元。閱讀全文...

新光金 11 月獨虧 15 金控前 11 月賺 3543 億創高 靠 6 家正成長撐起

15 家金控今 (2020) 年 11 月獲利全數出爐，新台幣升不停，撂倒新光金 (2888-TW)11 月獲利，自結單月稅後虧損 8.17 億元，為單月唯一虧損金控，不過綜觀 15 家金控，合計前 11 月已賺 3543.72 億元，比起去年全年才賺到 3500 億元，不僅提前一個月達陣，且只靠 6 家金控正成長，就改寫獲利歷史新高。對於金控獲利繳出好成績，金管會主委黃天牧鼓勵金融業為員工加薪。閱讀全文...

存股族鬆口氣 黃天牧：沒要求金融業不能配息

「存股族」可暫時鬆口氣，金管會主委黃天牧昨 (10) 日重申，金管會沒有說要求金融業比照英國銀行取消配息，對於國際強化金融業韌性的做法，金管會研究後再做綜合考量。閱讀全文...

鴻海劉揚偉談鴻海股價上漲有兩因素 將強化 ESG 概念延伸至產品

鴻海 (2317-TW) 近日股價回神，鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉昨 (10) 日認為，一來是市場趨勢、二來是努力也被看見，此外，ESG 發展未來不只在公司治理，也會表現在產品推動，如發展電動車等，形成永續經營 = EPS+ESG 的理念。閱讀全文...

台積 2030 年底前 25% 廠房採用綠電 何麗梅：是很大的挑戰

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 資深副總何麗梅昨 (10) 日表示，由於國內綠電供給量不足，台積電要達到 2030 年底，全公司廠房用電量 25% 使用再生能源的目標，是很大的挑戰，盼透過投資國內綠電，帶動更多人投入、形成正向循環。閱讀全文...

浩鑫全年可望轉盈維持獲利 明年兩大動能成長

準系統廠浩鑫 (2405-TW) 昨 (10) 日召開法說，總經理鄭瑋勳表示，浩鑫近年積極轉型，中止低毛利筆電代工業務，轉攻利基型 Mini PC、Kiosk 等，加上轉投資暄達醫學效益逐步發酵，雖然今年受疫情衝擊，部分標案延至明年，但下半年在需求回溫、醫療事業挹注，全年力拚維持獲利，明年也看好兩大業務動能，營運將重回成長正軌。閱讀全文...

晶技董座：訂單交期長達 5-7 個月 明年營收估增 2 位數

全球頻率元件市場供不應求的狀況延續，晶技 (3042-TW) 訂單動能強勁，董事長林萬興昨 (10) 日指出，客戶訂單排期已到明年第二季，預估 2021 年營收可望較今年兩位數成長，晶技也將投入半導體製程等小型化產品開發。閱讀全文...