〈美股盤前要聞〉經濟不確定性仍在 美股期貨波動

美國新一輪刺激談判進展再遇阻礙，美單日新冠肺炎病例數創下新高。美股期貨在週四 (10 日) 呈現波動。

1. 美股期貨波動

新刺激法案持續卡關，未來經濟不確定性仍在，此外，川普法律戰進入白熱化，使得美股昨日下跌。美股期貨在週四呈現波動，道瓊期貨漲 0.19%，標普 500 期貨漲 0.11%，斯達克 100 期貨跌 0.11%。

美國財長梅努欽和眾議院長佩洛西共同磋商兩黨推出的 9080 億美元紓困計畫，參議院多數黨領袖麥康奈爾週三抨擊，眾議院長佩洛西和參議院少數黨領袖舒默的刺激討論偏離談判目標，梅努欽則回應麥康奈爾拆台兩黨推出的計畫。

疫情方面，約翰霍普金斯大學統計，截至 9 日，全球新冠肺炎確診病例數達到 6882 萬 2212 例，死亡病例數達到 156 萬 7706 人。美國地區累計確診病例數為 1537 萬 9574 例，死亡病例數為 28 萬 9283 人。

2. 標準普爾公告將 21 家中資企業從部份指數中剔除

周四標準普爾道瓊指數公司 (S&P Dow Jones Indices) 表示因美國政府下令禁止美國投資人購買部分中概股，因此將 21 家中資企業從其股票和債券指數中剔除。

標準普爾道瓊稱，10 家中企的證券將被認定為沒有資格納入相關指數，剔除作業會在 12 月 21 日開盤前生效。

這 10 家企業分別為中國中車、中國交通建設、中國化學工程集團、中國核工業建設集團、中國東方紅衛星、中國建築國際集團、中國鐵建、中科曙光、海康威視、中芯國際。

同時也還會在其固定收益指數中剔除另外 11 家中企的有價證券，將 1 月 1 日開盤前生效。

標準普爾道瓊稱，將會繼續監察實體清單的更新，以及進一步釐清行政命令的範圍，及其他相關事項。

3. 法國對 Google 開罰 1 億歐元、罰亞馬遜 3500 萬歐元

法國數據隱私監管機構 CNIL 週四 (10 日) 表示，已對 Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 處以 1 億歐元 (約 1.21 億美元) 的罰款，原因是這家公司違反了在網路上 cookie 的規定。

CNIL 在一份聲明中說，亞馬遜 (AMZN-US) 也因違反相關規定，罰款 3500 萬歐元。

Google 與亞馬遜受罰一事，首先由法國媒體《Next Inpact》報導，這是法國自數據保護機構成立以來最高的罰款金額，兩家美國企業目前尚未回應此事。

法國罰款所依據的法規為歐盟電子通訊隱私指令 (e-Privacy Directive)，而非歐盟最主要的保護法規 GDPR，就是為了避開愛爾蘭及盧森堡主導的法規。

4. 美國新冠肺炎單日死亡病例數破 3000 大關

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續延燒，美國週三 (9 日) 新冠肺炎單日死亡病例數突破 3000 人大關，創下迄今為止最高的單日死亡人數。

根據 Covid Tracking Project 統計數據顯示，美國週三單日新增死亡病例數高達 3054 人，創下歷史新高，遠高於今年 5 月 7 日的單日死亡病例數 2769 人，更超越 911 恐怖攻擊事件死亡人數的 2977 人。

隨著新冠肺炎相關死亡人數持續攀升，7 天平均每日死亡人數也創下歷史新高，達到 2276 人。自 10 月中旬以來，美國因新冠肺炎疫情所造成的死亡人數不斷攀升，許多專家認為這是人們在感恩節假期放鬆了防疫措施的結果。

5. Airbnb 傳提高發行價 估值突破 400 億美元

旅宿平台 Airbnb 將在周四 (10 日) 首次公開發行 (IPO)，華爾街日報周三引述知情人士說法報導，Airbnb 在掛牌前夕提高發行價，擬以每股 68 美元售股，有望成為美國今年來最大規模 IPO。

Airbnb 預定周四在那斯達克掛牌，股票代碼為「ABNB」。根據報導，Airbnb 預定募資至少 35 億美元，和本周稍早傳出的每股 56 至 60 美元定價區間相比大幅調升，也遠高於本月 1 日公布的每股初步價格 44 至 50 美元。最新發行價意味著 Airbnb 估值將達到 470 億美元。

Airbnb 即將加入行情火爆的 IPO 列車，周三開始交易的 Doordash(DASH-US) 股價收在 189.51 美元，較發行價大漲 85.79%；這家送餐公司以每股 102 美元集資 33.7 億美元，估值達到 380 億美元。