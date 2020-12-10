小摩：機構投資者加碼看多比特幣 中長期黃金受害

摩根大通 (JPMorgan) 的策略師在本週報告中表示，隨著更多機構投資者採用比特幣，長期來看，黃金將因此遭受損失。

摩根大通量化策略師 Nikolaos Panigirtzoglou 帶領團隊表示，自 10 月以來，資金已湧入比特幣基金，而黃金已不再見到這樣的趨勢。從長遠來看，這種趨勢只會持續下去，因為更多的機構投資者會選擇使用加密貨幣。

摩根大通在報告中指出，比特幣的近期價格「偏向下行」，而黃金看起來更加樂觀。但拉長時間來看，趨勢卻可能相反。報告認為，如果這樣的趨勢延續，那麼在未來幾年中，黃金將遭受結構性逆風的衝擊。

比特幣近期動能受挫 (圖表取自 Zero Hedge)

報告稱，機構投資者對黃金投資已經非常熟練，而對比特幣的投資，才剛剛開始。

摩根大通數據顯示，自 10 月以來，受機構投資人歡迎的比特幣基金 Grayscale Bitcoin Trust，已經流入近 20 億美元，而黃金 ETF 卻流出了 70 億美元。

而以投資比例來看，比特幣僅占家族辦公室資產的 0.18%，而黃金 ETF 為 3.3%，未來可能資金由黃金向比特幣轉移。

比特幣市值與內在價值表現 (圖表取自 Zero Hedge)

自上週收於歷史新高 19462.14 美元以來，比特幣已下跌 6%，而摩根大通估算，其內在價值約在 11000 美元到 12000 美元區間內。