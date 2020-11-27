分析師：巨鯨出沒交易所 比特幣恐短期再見修正

比特幣價格週四 (26 日) 出現疫情以來最大跌幅之後，週五走勢回穩，儘管並未強彈，但不再向下回落。不過一些交易員認為，由當前市場價量走勢看來，短期仍可能出現新一波修正。

比特幣價格在一度跌至 16200 美元，跌幅高達 14% 之後，週五已見反彈，先是攻上 17000 美元上方，並穩住約 11 小時之後，又再次下挫。

比特幣價格 (圖表取自 coindesk)

CryptoQuant 執行長 Ki Young Ju 表示，短期內不排除比特幣還會向下修正。觀察數據指標可知，所有交易流入均值指標，均達到了「危險區域」，由歷史經驗來看，比特幣會遭遇短期修正。

Ju 特別點出「比特幣鯨」，也就是持有巨量比特幣的大戶，已經開始向交易所存入比特幣，是有意拋售的跡象。

週四比特幣的下跌固然有消息面的利空，但由交易狀況來看，分析師認為，一些巨鯨大戶在 19000 美元獲利了結出貨，以及在下跌後於期貨市場引發的清算浪潮，造成了急速下挫。據 Cointelegraph Markets 報導，數小時內有價值數億美元的期貨合約被清算。

Ju 表示，比特幣鯨正將幣存入交易所，預計短期內會出現拋售，價格可能會橫盤整理或下跌。

被稱為「Bitcoin Jack」的匿名比特幣投資者，之前預測了這個狀況，而一些投資者過早搶反彈，造成再次下挫。他表示，過往經驗顯示，當比特幣進入修正時，有 90% 的人會過早購買，然後在跌至底部時賣出。

對短期比特幣底部，交易員的預期有所不同。一些人預計將維持在 16000 美元的水準，而其他交易員則預期將達到 15000 美元，甚至 14000 美元。

受歡迎的比特幣交易員 Tone Vays 在 11 月 25 日表示，他預計比特幣最終將進一步跌至 14000 美元的支撐位。