瑞士頻干預匯市 知情人士：符合美國列為匯率操縱國3項條件

彭博引述知情人士說法報導，瑞士頻頻干預匯市阻升瑞郎，可能已經符合美國財政部對匯率操縱國的三項條件。

美國半年一度的匯率報告通常在 4 月和 10 月發布，不過 4 月的報告至今仍未出爐。消息人士說，美國財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 可能在總統當選人拜登明年 1 月 20 日就職之前公布匯率報告。

符合匯率操縱國的三個條件如下，符合兩項則列為觀察名單：

該經濟體對美國貿易順差超過 200 億美元 經常帳順差占 GDP 比率超過 2% 持續單邊干預匯率市場

彭博報導出爐後，瑞郎兌歐元攀高，報 1 歐元兌 1.0750 瑞郎。

瑞士已在匯率操縱國「觀察名單」上，如果被列為匯率操縱國，雖然不會立即受到制裁，但制裁的潛在風險可能影響瑞士央行 (SNB) 繼續干預匯市的決心，因此帶動瑞郎升值。儘管如此，瑞士央行官員曾表示，就算被美國列為匯率操縱國，央行仍會在必要時出手干預。

為了阻升瑞郎，瑞士央行今年上半年投入 900 億瑞郎 (101 億美元)，相當於瑞士一年 GDP 的 12%。

瑞士央行歷年為了平抑瑞郎投入的金額，2020 年僅統計上半年。來源: Bloomberg

美國 1 月將中國移出匯率操縱國名單，目前觀察名單除了瑞士，尚有越南、南韓、馬來西亞、新加坡、日本、瑞士、德國、義大利、愛爾蘭。最終是否列入匯率操縱國並制裁的決定權仍在美國財政部手中。

瑞士央行有意定期公布干預匯市的數據，以回應美國財政部對透明度的要求。瑞士央行曾捍衛負利率政策，表示此舉是為了對抗通縮風險，並非意在替瑞郎取得競爭優勢。

除了瑞士，越南被列為匯率操縱國的風險也高於他國。越南因對美國有龐大貿易順差和經常帳順差，且央行疑似持續透過買進外幣干預匯市，而名列觀察名單。根據美國財政部 8 月的報告，2019 年越南盾兌美元貶值約 4.7%，政府干預是原因之一。

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